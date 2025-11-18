Hồ Tràm - viên ngọc xanh của TP.HCM trên hành trình phát triển du lịch bền vững

(VTC News) -

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, xã Hồ Tràm nổi lên như một vùng đất đầy sức sống và giàu tiềm năng phát triển của TP.HCM. Với diện tích hơn 94 km², dân số gần 52.000 người và 23 ấp, khu phố, khu vực này nhanh chóng khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của vùng ven biển phía Đông Bắc, cách trung tâm TP.HCM khoảng 120 km.

Không chỉ sở hữu lợi thế về vị trí, Hồ Tràm còn đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhờ hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững.

Thiên nhiên ưu đãi, hạ tầng kết nối mở đường cho du lịch bứt tốc

Hồ Tràm được đánh giá là một trong những địa bàn hiếm hoi còn giữ được sự hài hòa giữa cảnh quan biển, rừng, sông. Nơi đây hội tụ đầy đủ các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 55, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu, đường ĐT.998, Mỹ Xuân - Ngãi Giao… tạo nên mạng lưới liên kết thuận lợi với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Bãi tắm công cộng Hồ Tràm được chỉnh trang ngăn nắp nhìn từ trên cao xuống. (Ảnh: Đăng Khoa)

Bờ biển Hồ Tràm kéo dài hơn 15 km, cát trắng mịn, nước biển trong xanh, khí hậu nắng ấm quanh năm. Từ lâu, khu vực đã được biết đến như một “thiên đường nghỉ dưỡng tự nhiên” của miền Nam. Hệ sinh thái rừng phòng hộ và rừng nguyên sinh Phước Bửu chạy dọc cung đường Hồ Tràm - Hồ Cốc tạo nên cảnh sắc độc đáo: Một bên là biển xanh bao la, một bên là rừng già mát rượi mang hương muối biển đặc trưng.

Nằm kề cận, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu với hàng trăm loài động thực vật quý hiếm, khí hậu trong lành và các suối khoáng tự nhiên là điểm hẹn lý tưởng cho những du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá.

Các chuyên gia cho rằng chính sự giao thoa giữa biển, rừng, sông, suối đã tạo nên điều kiện lý tưởng để Hồ Tràm phát triển mạnh mẽ du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao biển và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, khí hậu và diện tích rộng mở tại đây cũng rất phù hợp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm, một mô hình đang được nhiều địa phương theo đuổi.

Khai thác phải đi đôi với bảo tồn

Là địa bàn ven biển có điều kiện tự nhiên đặc biệt, Hồ Tràm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và cơ quan quản lý.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, khẳng định, sau khi sáp nhập, Hồ Tràm trở thành một trong những vùng du lịch có tiềm năng vượt trội. Bãi biển đẹp, rừng phòng hộ rộng lớn và hệ sinh thái đa dạng giúp nơi đây khác biệt hoàn toàn so với các điểm đến biển đại trà.

“Hồ Tràm là viên ngọc xanh có thể trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe hàng đầu của TP.HCM", ông Bình nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phát triển phải gắn với bảo tồn, tránh khai thác ồ ạt làm phá vỡ cảnh quan và hệ sinh thái.

Hồ Tràm được định hướng là khu du lịch chất lượng cao với đa dạng các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị, giải trí. (Ảnh: Trần Út)

Các chuyên gia cũng chung nhận định: Hồ Tràm chỉ thật sự bứt phá nếu chọn đúng hướng, phát triển du lịch có trách nhiệm, chú trọng môi trường và gắn với cộng đồng.

Theo họ, Hồ Tràm không nên đi theo mô hình phát triển du lịch đại trà, xây dựng dày đặc hay phát triển ồ ạt các khu vui chơi nhân tạo. Thay vào đó, cần tập trung vào: Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; Du lịch trị liệu, chăm sóc sức khỏe; Du lịch sinh thái gắn với rừng nguyên sinh;

Du lịch cộng đồng dựa trên giá trị bản địa. Đây đều là các xu hướng tăng trưởng mạnh trên thế giới, được du khách quốc tế đặc biệt yêu thích hậu COVID-19.

Theo ông Nguyễn Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm, để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, địa phương đang kiến nghị những giải pháp trọng tâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững. Trước hết, cần xây dựng cơ chế thu hút các dự án đầu tư phù hợp với định hướng sinh thái và nghỉ dưỡng, đồng thời hạn chế tối đa những hoạt động có thể gây tác động tiêu cực đến rừng phòng hộ và bờ biển.

Bên cạnh đó, việc nâng cấp hạ tầng thiết yếu cũng được chú trọng, từ giao thông, điện, nước đến bãi đỗ xe, trạm dừng chân, các điểm ngắm cảnh và hệ thống xử lý nước thải, rác thải phục vụ du lịch.

Cùng với đó, công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu điểm đến “Hồ Tràm xanh, an toàn, thân thiện” được xem là một bước đi quan trọng. Việc đẩy mạnh số hóa thông tin du lịch, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao biển không chỉ nâng cao hình ảnh của vùng đất này mà còn tạo nền tảng cho một hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp, có chiều sâu và phát triển bền vững, tránh tình trạng manh mún, phân tán trong quá trình mở rộng.

Long Thành - "cú huých" thay đổi vị thế du lịch Hồ Tràm

Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều đơn vị đang đầu tư tại Hồ Tràm cho biết trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề giao thông. Du khách từ TP.HCM đến Hồ Tràm chủ yếu di chuyển bằng đường bộ, vào cuối tuần dễ xảy ra ùn tắc, thời gian kéo dài khiến trải nghiệm bị ảnh hưởng.

Theo ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, lượng khách đến Hồ Tràm tăng gấp nhiều lần trong những năm gần đây, kéo theo sự phát triển mạnh của hệ thống khách sạn, resort và dịch vụ đi kèm. Tuy nhiên, tiềm năng của Hồ Tràm sẽ còn tăng mạnh hơn nữa khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động.

Ông Hải phân tích: “Khi sân bay Long Thành kết nối với cao tốc và tuyến ven biển hoàn thiện, thời gian di chuyển đến Hồ Tràm chỉ còn chưa đầy một giờ. Khi đó du khách quốc tế có thể đến thẳng Hồ Tràm mà không phải qua nhiều chặng trung chuyển, mở ra cơ hội phát triển thị trường khách quốc tế".

Khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Ho Tram. (Ảnh: Đăng Khoa)

Dự báo, với ưu thế này, Hồ Tràm có thể trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe trọng điểm của cả vùng Đông Nam Bộ, song song với các vùng biển truyền thống như Vũng Tàu hay Phan Thiết.

Tổng hòa những yếu tố về thiên nhiên, hạ tầng và tầm nhìn quản lý đang mở ra cho Hồ Tràm thời cơ vàng để bứt phá.

Để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự, nhiều chuyên gia cho rằng địa phương phải kiên trì theo đuổi con đường phát triển bền vững, bắt đầu từ việc quy hoạch đồng bộ và giữ gìn hệ sinh thái biển, rừng. Bài toán môi trường cần được đặt lên hàng đầu, bởi một khi hệ sinh thái bị tổn thương, những giá trị làm nên thương hiệu của Hồ Tràm sẽ không thể phục hồi.

Song song đó, Hồ Tràm cần tập trung xây dựng mô hình du lịch cao cấp, nghỉ dưỡng xanh và chăm sóc sức khỏe, hướng đi giúp địa phương định vị mình như một “thủ phủ wellness” mới của miền Nam. Khi các sản phẩm du lịch được nâng tầm, giá trị trải nghiệm của du khách sẽ tăng lên, từ đó lan tỏa hiệu ứng tích cực đến các ngành kinh tế khác.