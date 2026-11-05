Chứng khoán Mỹ lao dốc, loạt cổ phiếu công nghệ bị bán tháo

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/11, khi giới đầu tư đồng loạt rút vốn khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất chip bán dẫn.

Theo CNBC, chỉ số Nasdaq Composite có thời điểm giảm 4,9%, rơi vào vùng điều chỉnh khi mất hơn 10% giá trị so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập hồi tháng trước. Chỉ số S&P 500 giảm 3,2%, trong khi Dow Jones mất 1.136 điểm, tương đương 2,1%.

Dow Jones đã đánh mất hơn một nửa mức tăng có được trong phiên phục hồi mạnh mẽ trước đó.

Ngày 4/11, chỉ số này từng tăng hơn 1.500 điểm, ghi nhận phiên giao dịch tích cực nhất kể từ tháng 4/2025.

Các nhà giao dịch làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), Mỹ, ngày 4/11. (Ảnh: CNBC)

Nhóm cổ phiếu công nghệ trở thành tâm điểm của đợt bán tháo. Hai nhà sản xuất chip hàng đầu là Nvidia và Broadcom đồng loạt giảm khoảng 9%. Cổ phiếu Oracle cũng mất 9%, trong khi Qualcomm lao dốc 13% dù công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo của giới phân tích.

Nguyên nhân khiến cổ phiếu Qualcomm giảm mạnh là triển vọng lợi nhuận trong thời gian tới không đạt kỳ vọng. Quỹ hoán đổi danh mục iShares Semiconductor ETF (SOXX), chuyên theo dõi nhóm cổ phiếu bán dẫn, giảm tới 11%.

Ngoài ra, cổ phiếu Tesla và SpaceX của tỷ phú Elon Musk cũng đồng loạt giảm 10%.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán đám mây thế hệ mới (neocloud) cũng chịu áp lực bán mạnh. CoreWeave mất 14% giá trị, Nebius giảm 17%, còn Iren lao dốc 19%.

Theo CNBC, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng bán tháo là kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, đồng thời chiến thắng trong một số cuộc bầu cử thống đốc bang quan trọng.

Trong báo cáo công bố ngày 5/11, công ty nghiên cứu MRB Partners nhận định thị trường đang trải qua một đợt điều chỉnh mạnh ở những lĩnh vực mang tính đầu cơ cao.

“Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ tạo thêm những trở ngại đối với các tập đoàn công nghệ lớn và quá trình phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu”, MRB Partners đánh giá.

Dù các chỉ số chính đồng loạt giảm sâu, không phải toàn bộ thị trường đều chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu tăng hơn 1%, trong khi các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tiện ích công cộng cũng ghi nhận mức tăng.