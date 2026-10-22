Chứng khoán tiếp tục tăng 22 điểm, lên mức cao nhất hơn nửa năm

(VTC News) -

VN-Index kết phiên ở 1.761 điểm, tăng 22 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 672 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 15.300 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 149 mã tăng, 167 mã giảm và 57 mã đứng giá.

Trong khi đó, HNX-Index đứng ở mức 261,08 điểm, giảm 0,59 điểm, UpCom-Index tăng 0,67 điểm lên 126,91 điểm.

Trong phiên hôm nay, VIC đóng cửa với thị giá 232.900 đồng, tăng 4,2%. Trong khi đó, cổ phiếu VHM tăng 3,6% lên 64.000 đồng. Cả hai đều dẫn đầu thanh khoản thị trường khi lần lượt ghi nhận giá trị giao dịch hơn 600 tỷ đồng và 884 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay tiếp tục tăng 22 điểm.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh vào cổ phiếu trụ, hỗ trợ giá nhóm này và trở thành lực kéo chính giúp VN-Index tăng gần 22 điểm.

Riêng trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 342 tỷ đồng, với khối lượng 5,6 triệu cổ phiếu.

VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 239 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với gần 178 tỷ đồng và VHM với 161 tỷ đồng. Hai cổ phiếu MSN và HPG cũng thu hút dòng vốn ngoại với giá trị lần lượt 141 tỷ đồng và 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, GEE, GMD, PVD, DCM và CII cũng nằm trong danh sách mua ròng nhưng có giá trị thấp hơn.

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 264 tỷ đồng, theo sau là KDC với 96 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng còn có STB, ACB, MSB, VCB, LPB và BID xuất hiện trong danh sách bán ròng, song giá trị thấp hơn. Trong đó, STB bị bán ròng hơn 85 tỷ đồng.

Nhận định về diễn biến của VN-Index, chứng khoán ASEAN cho biết, VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục kỹ thuật, bên mua tạm thời chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, trạng thái thị trường vẫn ở mức trung tính do chỉ số chưa vượt được MA20. Đà tăng hiện tại chưa có sự xác nhận đồng đều từ các chỉ báo kỹ thuật. Theo đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ giằng co trong biên độ hẹp, trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.