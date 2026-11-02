Sacombank tiếp tục tung gói lãi suất cho vay 7,9%/năm

(VTC News) -

Ngày 2/11/2026, Sacombank tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 10.000 tỷ đồng dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp mới, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và FDI, với mức lãi suất hỗ trợ là 7,9%/năm áp dụng từ 02/11/2026 đến 31/12/2026.

Lãi suất cho vay ưu đãi cùng hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện không chỉ giúp khách hàng tối ưu chi phí vốn mà còn mở rộng hoạt động kinh doanh và nắm bắt cơ hội tăng trưởng.

Bơm vốn ưu đãi, tạo động lực cho doanh nghiệp tăng tốc

Cuối năm là khoảng thời gian sôi nổi với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và FDI, nhất là khi bức tranh thị trường năm nay đang diễn biến tích cực.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ và chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD. Trong khi đó, vốn FDI đến 30/09/2026 đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

Không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng ngành, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến chuỗi cung ứng, từ sản xuất nguyên vật liệu, lắp ráp máy móc đến logistics, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, thương mại và đóng góp vào tăng trưởng GDP quốc gia.

Sacombank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Để bảo đảm hoạt động và tiến độ thực hiện đơn hàng, doanh nghiệp cần nguồn vốn linh hoạt cho các nhu cầu như thanh toán nhà cung cấp, chi trả nhân công và duy trì vốn lưu động. Do đó, tối ưu chi phí vốn sẽ giúp giảm áp lực tài chính, đồng thời tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả vận hành.

Nắm bắt nhu cầu này, Sacombank triển khai lãi suất ưu đãi 7,9%/năm dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và FDI, hỗ trợ khách hàng bổ sung vốn lưu động, thực hiện đơn hàng và mở rộng hoạt động với chi phí cạnh tranh.

Bên cạnh chính sách lãi suất cạnh tranh, gói cho vay còn là cơ hội tiếp cận nguồn vốn kịp thời, giúp doanh nghiệp sẵn sàng hòa nhịp tăng trưởng với thị trường và tạo tiền đề cho sự phát triển vững vàng về sau.

Đồng hành trong hoạt động, tiện lợi trong sử dụng

Đặc thù của xuất nhập khẩu là vốn luôn dịch chuyển theo hành trình của đơn hàng. Vì vậy, Sacombank cung cấp các giải pháp từ tài trợ theo hợp đồng, LC đến bộ chứng từ xuất khẩu, với tỷ lệ tài trợ lên đến 100% và không yêu cầu tài sản bảo đảm theo điều kiện áp dụng. Qua đó, nhà xuất khẩu có thể tiếp tục xoay vòng nguồn lực trong thời gian chờ đối tác thanh toán.

Ở chiều nhập khẩu, các giải pháp như LC UPAS, LC có điều khoản thương lượng kết hợp công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá giúp khách hàng chủ động hơn trong thanh toán và kiểm soát chi phí. Các tiện ích quản lý tài khoản, chuyển tiền, thanh toán quốc tế, chi lương và thẻ doanh nghiệp cũng được tích hợp, tạo thuận lợi trong quá trình vận hành.

Với khối FDI, Sacombank phát triển hệ giải pháp phục vụ xuyên suốt hoạt động tại Việt Nam, từ quản lý tài khoản, thanh toán quốc tế, ngoại hối đến chi lương và tài trợ chuỗi cung ứng. Thay vì sử dụng nhiều dịch vụ rời rạc, khách hàng có thể quản lý các nhu cầu tài chính trên một hệ sinh thái đồng bộ với chi phí rẻ hơn so với đăng ký lẻ, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đại diện Sacombank chia sẻ: “Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và doanh nghiệp FDI là những phân khúc trọng tâm trong định hướng phát triển mảng ngân hàng doanh nghiệp tại Sacombank. Đồng hành cùng sự lớn mạnh của nhóm doanh nghiệp này cũng chính là cách chúng tôi đóng góp thiết thực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế”.

Chương trình ưu đãi lần này là bước tiếp nối chuỗi chính sách được Sacombank triển khai nhằm cụ thể hóa định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.