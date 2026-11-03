10 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,57%

(VTC News) -

So với cuối năm ngoái, CPI tháng 10 tăng 4,41% và tăng 5,09% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Trong tháng 10, 7 nhóm có chỉ số giá tăng và 4 nhóm có chỉ số giá giảm. Trong đó, nhóm giao thông tăng mạnh nhất 2,66%, tác động làm CPI chung tăng 0,27 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu theo Cục Thống kê là do chỉ số giá xăng tăng 6,86% và dầu diesel tăng 0,75%.

Chỉ số lạm phát cơ bản tháng 10 giảm 0,05% so với tháng trước và tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,57% của CPI bình quân chung, chủ yếu do giá xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ y tế biến động làm CPI chung tăng, trong khi các nhóm này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Bình quân giá vàng thế giới tháng 10 (tính đến ngày 28/10/2026) ở mức 4.137,85 USD/ounce, giảm 6,69% so với tháng trước, chủ yếu do đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát cùng với áp lực bán chốt lời của các nhà đầu tư.

Ở trong nước, chỉ số giá vàng tháng 10 giảm 2,85% so với tháng trước; giảm 2,94% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 6,77% so với tháng 12/2025. Bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 37,28% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá USD trong nước lại biến động ngược chiều với giá thế giới. Chỉ số giá USD bình quân trên thị trường quốc tế tháng Mười (tính đến ngày 28/10/2026) đạt 101,88 điểm, tăng 2,39 điểm so với tháng Chín. Nhưng ở trong nước, chỉ số giá USD tháng 10 giảm 0,26% so với tháng trước; giảm 1,26% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 1,32% so với tháng 12/2025.

Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung ngoại tệ tương đối dồi dào và chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết chỉ số CPI tháng 10. (Nguồn: Cục Thống kê).

Sản xuất công nghiệp tăng cao nhất 8 năm

Sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 15,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2026, chỉ số IIP tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong cùng kỳ năm trước của giai đoạn 2019 - 2026.

10 địa phương có chỉ số IIP tăng cao nhất (đơn vị: %). (Nguồn: Cục Thống kê)

Trong 10 tháng đầu năm 2026, một số ngành đạt mức tăng cao gồm: Sản xuất kim loại tăng 25,6%; sản xuất đồ uống tăng 17,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,6%... Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng thấp 4,3%; khai thác than cứng và than non giảm 0,6%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 33 địa phương, riêng Sơn La giảm 5,0%. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước gồm: Máy tính bảng, xe máy tăng, máy tính xách tay, ô tô...