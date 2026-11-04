Cổ phiếu đua nhau kịch trần, VN-Index tăng hơn 33 điểm

(VTC News) -

Sau chuỗi giảm khiến VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm, nhà đầu tư bước vào phiên giao dịch sáng 4/11 với tâm lý thận trọng. Giao dịch diễn ra khá dè dặt trong phần lớn thời gian, trước khi lực cầu tăng mạnh vào phiên chiều. Dòng tiền nhập cuộc dứt khoát giúp sắc xanh lan rộng bảng điện tử. Nhiều cổ phiếu tăng hết biên độ.

Đóng cửa phiên 4/11, VN-Index tăng 33,4 điểm (tương đương 1,97%), đạt 1.733,02 điểm. Sàn HoSE ghi nhận 268 mã tăng, trong đó có 21 mã tăng trần, áp đảo so với 72 mã giảm và 40 mã đứng giá.

Sắc xanh, tím lan rộng bảng điện tử. (Ảnh chụp màn hình)

Nhóm chứng khoán nổi bật với hàng loạt mã tăng trần gồm: TCX, CTS, VND, VCI và VIX. Ở chiều ngược lại, STG, DVV, COM và FDC giảm hết biên độ.

Nhóm cổ phiếu công nghệ cũng tăng mạnh. Trong đó, FPT gây chú ý khi tăng 6,94%.

Tại nhóm ngân hàng, sắc xanh lan tỏa trên diện rộng với VPB tăng 4,48%, LPB tăng 4,61%, CTG tăng 3,33%, SHB tăng 2,87%, TCB tăng 2,1%, MBB tăng 1,85%, VCB tăng 2,43% và TPB tăng 2%.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận nhiều mã tăng đáng chú ý. Trong đó, CEO tăng 7,21%, TCH tăng 6,69%, DXG tăng 6,57%, KDH tăng 6,15%.

Trong nhóm vốn hóa lớn, VHM tăng 2,1%, NVL tăng 1,95%, trong khi VIC đứng giá tham chiếu.

Nhóm VN30 có 29 mã tăng và 1 mã đứng giá tham chiếu. Chỉ số VN30-Index tăng 46,47 điểm (2,56%) đạt 1.862,07 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 6,46 điểm (2,57%) lên 257,88 điểm. Toàn sàn có 104 mã tăng, 46 mã giảm và 47 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,56 điểm lên 122,61 điểm.

Thanh khoản trong phiên hôm nay cũng cải thiện so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 19.000 tỷ đồng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài bớt tiêu cực so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng khoảng 69,3 tỷ đồng trên HOSE. MBB bị bán ròng gần 198 tỷ đồng, tiếp đến là ACB khoảng 93 tỷ đồng và BSR gần 83 tỷ đồng.

Ở chiều mua, FPT dẫn đầu khi được khối ngoại mua ròng 183 tỷ đồng, kế đến là MSN khoảng 174 tỷ đồng.