Chủ tịch xã lái ô tô vượt điểm sạt lở, đưa sản phụ đi sinh an toàn

(VTC News) -

Ngày 12/11, ông Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My (đóng tại xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng), cho biết chị N.T.K.N. (20 tuổi, trú thôn Bằng Xim, xã Trà Leng, TP Đà Nẵng) hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, nặng 2,8kg vào sáng cùng ngày. Đặc biệt, người phụ nữ này được Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa trực tiếp lái ô tô đưa từ địa phương đến Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My để cấp cứu, theo dõi và xử trí kịp thời.

Sản phụ được Chủ tịch xã lái ô tô chở đến Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My. (Ảnh: N.M)

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 11/11, chị N.T.K.N. được người thân đưa đến Trung tâm Y tế xã Trà Leng trong tình trạng vỡ ối. Thời điểm này, mưa lớn kéo dài khiến giao thông trên địa bàn bị chia cắt, nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng. Để đưa thai phụ từ nhà đến cơ sở y tế, người thân phải dìu, hỗ trợ chị lội bộ qua nhiều đoạn đường sạt lở. Quãng đường khoảng 10km nhưng việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Qua thăm khám, nhân viên y tế xác định sản phụ đã vỡ ối, cổ tử cung mở khoảng 1cm. Tuy nhiên, đây là trường hợp có nguy cơ sinh khó, không thể bảo đảm an toàn nếu tiếp tục theo dõi, xử trí tại tuyến xã do hạn chế về trang thiết bị và nhân lực chuyên môn.

Đáng chú ý, trước đó sản phụ đã nhiều lần đi khám và được bác sĩ tư vấn chủ động đến bệnh viện để sinh mổ trước ngày dự sinh. Tuy nhiên, những ngày qua, mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường sạt lở khiến gia đình không thể đưa sản phụ đến bệnh viện theo lịch hẹn.

Nhận định tình huống khẩn cấp, Trung tâm Y tế xã Trà Leng lập tức báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND xã hỗ trợ chuyển tuyến. Sau khi nắm tình hình, ông Châu Minh Nghĩa đã trực tiếp lái ô tô tới Trung tâm Y tế xã, chở sản phụ vượt qua quãng đường 22km với nhiều điểm sạt lở để đến Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My.

Bà Phạm Thị Thanh Thái, Phó giám đốc Trung tâm Y tế xã Trà Leng, cho biết thời điểm chuyển viện, nhiều điểm trên tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, việc đi lại hết sức nguy hiểm. Ngay cả các phương tiện dịch vụ cũng không dám nhận vận chuyển sản phụ vì lo ngại mất an toàn.

Theo bà Thái, việc chuyển tuyến là hết sức cần thiết bởi tình trạng sản phụ có nguy cơ diễn biến phức tạp, trong khi cơ sở y tế tuyến xã không đủ điều kiện chuyên môn để xử trí. Sản phụ cần được đưa đến bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị và nhân lực nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.

Nhờ được chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên kịp thời, sản phụ đã được các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc và sinh con an toàn.