Hơn 40 năm mất liên lạc, người đàn ông được công an hỗ trợ tìm lại người thân

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Mậu A vừa hỗ trợ kết nối, giúp anh Dư Công Vinh tìm lại người thân sau 43 năm thất lạc.

Trước đó, ngày 29/10/2026, Công an xã Mậu A tiếp nhận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm thân nhân của anh Dư Công Vinh (SN 1985, quê Thanh Hóa).

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, cha anh là ông Nguyễn Văn Vinh, từng sinh sống ở xã Mậu Đông cũ, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Năm 1984, ông Vinh rời gia đình tại Thanh Hóa rồi mất liên lạc với người thân.

Lãnh đạo xã Mậu A và Công an xã chúc mừng gia đình trong buổi gặp mặt.

Sau đó, ông vào Bình Phước làm ăn, sinh sống và lập gia đình. Tuy nhiên, đến năm 1987, những người thân của ông tại Bình Phước cũng không còn nhận được tin tức. Kể từ đó, tung tích ông Nguyễn Văn Vinh trở thành nỗi trăn trở của cả hai bên gia đình.

Dù đã trải qua nhiều năm tìm kiếm, người thân vẫn không có thông tin cụ thể về nơi ở cũng như quá trình sinh sống của ông. Những dữ liệu ít ỏi khiến việc xác định nhân thân và kết nối gia đình gặp nhiều khó khăn.

Tiếp nhận đề nghị, Công an xã Mậu A triển khai rà soát thông tin trên hệ thống dữ liệu quản lý dân cư, đồng thời phối hợp với Công an xã Phong Dụ Thượng và những người am hiểu địa bàn để tìm kiếm manh mối.

Đại diện gia đình gửi thư cảm ơn lực lượng Công an hai xã Mậu A và Phong Dụ Thượng.

Quá trình xác minh được thực hiện thông qua việc sàng lọc, đối chiếu từng thông tin nhằm xác định chính xác gia đình có liên quan. Dù sự việc đã kéo dài hơn 4 thập kỷ, lực lượng công an vẫn kiên trì tìm kiếm từ những dữ liệu ban đầu.

Đến ngày 7/11/2026, Công an xã Mậu A xác định được một gia đình có thông tin phù hợp ở thôn Mậu Đông 1, xã Mậu A. Sau khi kết nối các thành viên và thực hiện giám định ADN, anh Dư Công Vinh xác nhận được quan hệ huyết thống, tìm lại người thân sau 43 năm xa cách.

Cuộc gặp giữa những người thân thất lạc diễn ra trong không khí xúc động. Sau nhiều năm không có tin tức, các thành viên trong gia đình đã có cơ hội gặp lại và xác nhận mối quan hệ huyết thống.

Tại buổi đoàn tụ, lãnh đạo Đảng ủy xã Mậu A ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng công an trong quá trình hỗ trợ người dân tìm kiếm thân nhân.

Lãnh đạo Công an xã Mậu A cũng chúc mừng gia đình, đồng thời cho biết việc hỗ trợ kết nối những người thân thất lạc là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần gần dân, sát dân và phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”.