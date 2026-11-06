Cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị xếp hàng chờ hiến máu cứu sản phụ

(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, sáng 6/1, nhận thông tin Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận một sản phụ trong tình trạng cấp cứu, cần gấp 20 đơn vị máu toàn phần nhóm O+ để phục vụ phẫu thuật và điều trị, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương phát động, kêu gọi các thành viên tham gia hiến máu hỗ trợ người bệnh.

Các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại bệnh viện xếp hàng làm các thủ tục đăng ký hiến máu cứu sản phụ đang cấp cứu. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Chỉ trong thời gian ngắn, 30 thành viên Câu lạc bộ là đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Trị như Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng Hậu cần, Phòng Tổ chức cán bộ, Trại Tam giam số 2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tình nguyện đăng ký hiến máu.

Ngoài ra, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an các xã ở xa bệnh viện như Nam Trạch, Tân Mỹ, Trường Sơn, Kim Ngân, Nam Ba Đồn cũng khẩn trương sắp xếp công việc, vượt quãng đường xa để kịp thời có mặt đăng ký tham gia hiến máu với mong muốn góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Kết quả, 29 đơn vị máu với khoảng 7.250 ml máu được hiến tặng để hỗ trợ cho sản phụ.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị hiến 29 đơn vị máu với khoảng 7.250 ml máu được hiến tặng để hỗ trợ cho sản phụ đang cấp cứu. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên của Phòng Tham mưu, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Trị cũng tích cực hưởng ứng đăng ký hiến máu, tuy nhiên do lượng máu hỗ trợ đáp ứng nhu cầu cấp cứu nên chưa cần huy động thêm.

Trước đó vào ngày 8/9, 7 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị cũng hiến 2.100 ml máu để cứu người đàn ông đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị qua cơn nguy kịch.