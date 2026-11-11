Dùng ghe vượt lũ, đưa hai phụ nữ bị thương ở Huế đi cấp cứu

(VTC News) -

Ngày 11/11, Tổ xung kích thôn Mỹ Xuyên (xã Quảng Điền, TP Huế) dùng ghe đưa hai phụ nữ bị thương ở vùng ngập lụt ra đường chính để ô tô chở đến cơ sở y tế.

Ông Trịnh Ngọc Thiện - Trưởng Thôn Mỹ Xuyên - cho biết bà T.T.P. Bị gãy xương khi đang thu dọn đồ đạc tránh nước lũ. Đến sáng hôm sau, bà liên hệ cán bộ thôn nhờ đưa đi bệnh viện.

Tổ xung kích thôn Mỹ Xuyên (xã Quảng Điền) dùng ghe vượt vùng ngập để đưa người dân gặp nạn trong mưa lũ đến bệnh viện. (Ảnh: Ngọc Thiện)

Do đường vào nhà bà P. bị ngập, tổ xung kích thuê ghe của người dân để tiếp cận, đưa bà ra đường chính. Cũng trong sáng 11/11, thôn nhận được đề nghị hỗ trợ bà N.T.C., sống cách nhà bà P. khoảng 2km.

Bà C. bị chấn thương ở chân nên không thể tự đến cơ sở y tế. Tổ xung kích tiếp tục dùng ghe đón bà vượt vùng lũ, đưa ra đường chính.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Điền, cả hai người bị thương sau đó được ô tô chở đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Điền cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn và việc điều tiết hồ chứa khiến nước sông Bồ dâng cao, làm ngập một số tuyến đường liên thôn.

Nước sông Bồ vượt báo động 2 tràn vào khu dân cư ở xã Quảng Điền chiều 10/11

Đến nay, nhiều khu vực tại xã nước vẫn ngập từ 20 - 30cm, cục bộ một số nơi ngập trên 50cm.

Trước đó, từ tối 8/11 đến sáng 10/11, vùng núi TP Huế có mưa to đến rất to từ 300-500mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 760mm; Khe Tre 608mm; A Lưới 597mm... Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở thành phố này bị ngập úng cục bộ.

Dự báo, từ ngày 10-12/11, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm. Tổng lượng mưa cả đợt ở thành phố Huế phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Vùng biển thành phố Huế, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-4m.

Từ ngày 10-12/11, trên các sông ở TP Huế được cảnh báo sẽ xuất hiện một đợt lũ lên mức báo động 2 và trên báo động 2; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng thấp trũng ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.