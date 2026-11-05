(VTC News) -

Ngày 5/11, tiếp nối hoạt động thiện nguyện năm 2025, Ngân hàng Woori Việt Nam tiếp tục tổ chức chương trình “Bếp Yêu Thương - Woori Care 2026” tại Quán cơm từ thiện Yên Vui (Hà Nội) với sự tham gia của ông Bae Tae In - Tổng Giám đốc Ngân hàng Woori Việt Nam - cùng các cán bộ nhân viên.

Tại Quán Yên Vui, Ban lãnh đạo và các tình nguyện viên đã cùng tham gia sơ chế, chế biến và đóng gói 260 suất cơm trao tận tay cho những người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Các công đoạn đều chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho từng suất ăn.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Woori Việt Nam còn hỗ trợ Quán Yên Vui gần 30 triệu đồng, bao gồm nhu yếu phẩm và toàn bộ chi phí nấu ăn trong ngày, góp phần duy trì hoạt động phục vụ cộng đồng của Quán.

Quán Yên Vui, thuộc Quỹ Bông Sen, là mô hình thiện nguyện phục vụ những suất cơm với mức giá tượng trưng từ 1.000-2.000 đồng, hỗ trợ người lao động thu nhập thấp và các hoàn cảnh khó khăn. Việc tiếp tục đồng hành cùng Quán thể hiện mong muốn của Ngân hàng Woori Việt Nam trong việc hỗ trợ những mô hình thiện nguyện thiết thực và có ý nghĩa lâu dài.

Thông qua chương trình “Bếp Yêu Thương - Woori Care 2026”, Ngân hàng Woori Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia bằng những hành động cụ thể, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn và phát triển bền vững.