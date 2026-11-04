Hai người đàn ông dũng cảm lao xuống sông sâu cứu nam sinh 13 tuổi ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Video: Hai người đàn ông dũng cảm lao xuống sông cứu nam sinh 13 tuổi ở Hà Tĩnh

Sáng 4/11, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đang lên kế hoạch biểu dương hai công dân có hành động dũng cảm cứu nam sinh bị đuối nước. Đó là anh Nguyễn Xuân Hải (30 tuổi) và anh Trần Đình Trọng (34 tuổi), cùng trú tại xã Kỳ Thượng.

Khoảng 5h50 cùng ngày, trên đường đi làm, anh Nguyễn Xuân Hải phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng đôi dép bỏ lại trên cầu Rào Trổ, thuộc xã Kỳ Thượng. Nghi có chuyện bất thường, anh Hải quan sát phía dưới cầu và phát hiện một nam sinh khoảng 13 tuổi đang chới với giữa dòng nước. Anh lập tức hô hoán, kêu gọi người dân đến hỗ trợ.

Hai người đàn ông lao mình xuống sông cứu người

Do lúc đó là sáng sớm, khu vực này ít người qua lại, một số người có mặt lại không biết bơi nên anh Hải quyết định chạy xuống chân cầu, bơi gần 30m ra vị trí nam sinh gặp nạn. Khi anh tiếp cận, nạn nhân đã chìm xuống sông.

Do nước đục, tầm nhìn hạn chế, anh Hải phải hai lần lặn xuống độ sâu gần 4m mới tìm thấy nạn nhân và đưa lên mặt nước.

Đúng lúc này, anh Trần Đình Trọng bơi tới hỗ trợ. Cả hai phối hợp đưa nam sinh vào bờ an toàn. Sau đó, nạn nhân được người dân đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Anh Hải cho biết, do sinh sống gần sông và được học bơi từ nhỏ nên anh có kinh nghiệm xử lý tình huống dưới nước. Khi phát hiện nam sinh gặp nạn, anh chỉ nghĩ phải nhanh chóng cứu người, không kịp cân nhắc nguy hiểm.

Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, hành động dũng cảm, kịp thời của anh Hải và anh Trọng đã góp phần cứu sống nam sinh trong tình huống nguy cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.