Năm 2045 có thể kết thúc thời kỳ quá độ, tiến lên chủ nghĩa xã hội

(VTC News) -

Nhận định trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra khi phát biểu tại tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 4/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đã vài lần gợi ý với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng xã/phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô.

Mục tiêu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao, tức là lúc đó kết thúc thời kỳ chúng ta quá độ, tiến lên chủ nghĩa xã hội Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

"Mục tiêu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao, tức là lúc đó kết thúc thời kỳ chúng ta quá độ, tiến lên chủ nghĩa xã hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn lý luận của Mác, quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội cần trải qua giai đoạn tích lũy, hình thành nền tảng phát triển. Việt Nam từ một nước phong kiến lạc hậu phải đi qua giai đoạn này, và nếu đạt mục tiêu vào năm 2045 thì có thể vượt qua thời kỳ quá độ.

"Nhiều người hỏi là thời kỳ quá độ dài đến bao giờ? Khi nào đạt được mục tiêu đó, chúng ta sẽ bước vào xây dựng một xã hội mới, đã hình thành được cơ sở của chủ nghĩa xã hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước đề nghị Hà Nội xây dựng thử một phường/xã xã hội chủ nghĩa, để rút kinh nghiệm mô hình sẽ như thế nào; cuộc sống của người dân, việc thỏa mãn các nhu cầu của người dân ở đó thế nào.

"Tôi có gợi ý là nếu được thì cải tạo, xây dựng, phát triển một phường nào đó đang tiên tiến, có sẵn. Mô hình xã hội chủ nghĩa thế nào, cuộc sống của người dân được chăm lo thế nào, các cháu được đi học thế nào, người dân được chăm sóc sức khỏe thế nào, đi lại thế nào, môi trường cuộc sống gần gũi như thế nào, an toàn, văn minh thế nào", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Còn nếu không chọn phường, xã có sẵn, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần chọn một địa điểm xây dựng một phường mới với quy mô dân số khoảng 500 nghìn đến 1 triệu người.

"Xây dựng hoàn toàn mới, từ hạ tầng ngầm thế nào cho đến đô thị thế nào, cuộc sống thế nào, trường học thế nào, thông minh thế nào", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu, cần xây dựng một xã nông thôn xã hội chủ nghĩa, nghiên cứu sản xuất thế nào, tự động hoá ra sao, đời sống người dân thế nào...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, chưa xây dựng được cả thành phố, thì thí điểm xây dựng ở một phường, một xã. Thành phố cần lựa chọn địa điểm để triển khai, tổ chức cơ cấu bộ máy với ưu tiên những gì tốt nhất cho nơi đó.

"Làm thử đi để người dân cảm nhận được. Nay mai ta thấy, mẫu mực là như thế, cứ thế mà phấn đấu vươn lên. Nếu chỗ nào chưa đạt được yêu cầu như thế thì phải chỉnh trang lại, xây dựng lại", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tốc độ phát triển như hiện nay, không khó để Hà Nội thí điểm và làm được mô hình xã/phường xã hội chủ nghĩa.

"Nếu Hà Nội làm được điều đó, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ những niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại hội nghị.

Không để lợi ích bất chính đặt trên sức khỏe Nhân dân

Đề cập đến vấn đề an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, qua rà soát 5-6 bộ ngành liên quan đến vấn đề này, tạo ra tình trạng "cắt khúc", trách nhiệm không rõ ràng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết vừa qua các cấp có thẩm quyền đã thống nhất giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm, bởi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân. Các bộ, ngành khác phải phối hợp chặt chẽ, không để tình trạng "không ai chịu trách nhiệm".

Một thực trạng báo động được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở trường học.

"Ai cũng biết đồ ăn ở cổng trường học sinh rất thích ăn vì rẻ, nhưng thực phẩm không đảm bảo vì kém chất lượng, thậm chí cận hoặc hết hạn sử dụng vẫn bán", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và yêu cầu tăng cường quản lý, làm rõ trách nhiệm chính quyền cơ sở, nhất là cấp phường trong việc kiểm soát hàng quán quanh trường học, không để tồn tại tình trạng mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng nêu tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất trong thực phẩm vượt mức, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm chức năng và đồ ăn bán trên mạng khó kiểm soát nguồn gốc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những hành vi này nếu không được xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân, nhất là trẻ em và người cao tuổi là các nhóm dễ bị tổn thương nhất.

"Tôi nghe những câu chuyện này rất đau lòng. Có người nói với tôi là mẹ già ốm, mua được hộp sữa để về tăng cường sức khỏe nhưng mua phải hộp sữa giả, rất ác, rất dã man", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn chứng và đồng tình cần tăng chế tài, làm rõ trách nhiệm quản lý, khắc phục tình trạng quản lý chồng chéo giữa các cơ quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, quản lý an toàn thực phẩm phải rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Đi kèm với đó, cần xử lý nghiêm vi phạm cố ý sản xuất, kinh doanh thực phẩm độc hại, thực phẩm giả, kém chất lượng.

tong bi thu (1).jpg Có người nói với tôi là mẹ già ốm, mua được hộp sữa để về tăng cường sức khỏe nhưng mua phải hộp sữa giả, rất ác, rất dã man. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xử lý hình sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không chấp nhận những vi phạm này vì không chỉ làm ảnh hưởng sức khỏe người dân mà ảnh hưởng cả thị trường, nhiều khi chỉ vì một lô hàng hóa kém chất lượng mà ảnh hưởng cả một ngành sản xuất.

Với thực phẩm bán trên nền tảng số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu có cách quản lý phù hợp với thực tiễn, không để trung gian mạng trở thành nơi tiếp thị hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Các nền tảng số phải có trách nhiệm trong kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, không để trở thành kênh tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Mặt khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần hỗ trợ nông dân, hợp tác xã sản xuất sạch có đầu ra ổn định, chi phí chứng nhận hợp lý.

"Bảo vệ người tiêu dùng phải đi đôi với khuyến khích sản xuất sạch và kinh doanh chân chính. Các cơ quan chức năng phải hoàn thiện cơ chế quả lý, tăng cường kiểm tra, công khai các cơ sở vi phạm để người dân cùng giám sát.

Tinh thần chúng là bảo vệ an toàn trong từng bữa ăn của người dân, không để lợi ích bất chính đặt trên sức khỏe Nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.