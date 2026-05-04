Xét xử cựu Phó Tổng giám đốc Nguyễn Kim liên quan sai phạm SADECO

Ngày 4/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan sai phạm tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. SADECO là công ty con của IPC, trong đó vốn nhà nước chiếm 60,7%. Nhóm cổ đông cá nhân là người nhà ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim) đứng tên sở hữu 30,8% cổ phần tại SADECO và đề cử Phạm Nhật Vinh tham gia HĐQT.

Bị cáo Phạm Nhật Vinh tại phiên tòa.

Tháng 11/2016, Công ty Nguyễn Kim đề nghị trở thành đối tác chiến lược của SADECO thông qua việc mua cổ phần, đồng thời hợp tác đầu tư hai dự án gồm Khu dân cư Rạch Chiếc và khu phức hợp căn hộ thương mại tại 79B Lý Thường Kiệt.

Dù Đại hội cổ đông SADECO ngày 2/12/2016 thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá dự kiến 20.000 đồng/cổ phần, nhưng sau đó HĐQT công ty lại thay đổi chủ trương.

Tại cuộc họp ngày 27/12/2016, HĐQT SADECO thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, đồng thời thuê Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC) xác định giá trị cổ phần, dù đơn vị này không có chức năng thẩm định giá.

UBND TP.HCM trước đó giao Hội đồng thành viên IPC xem xét, quyết định phương án tăng vốn đúng quy định, bảo đảm đấu giá công khai nhằm tối ưu lợi ích. Tuy nhiên, IPC và các cá nhân liên quan không thực hiện theo chỉ đạo mà ban hành nghị quyết giảm tỷ lệ sở hữu của IPC tại SADECO từ 44% xuống còn 28,8%.

Sau đó, IPC chấp thuận phương án phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần. Phương án này được HĐQT SADECO thông qua, trong đó có sự biểu quyết của Phạm Nhật Vinh với tư cách đại diện nhóm cổ đông tư nhân.

Ngày 5/10/2017, SADECO ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Nguyễn Kim, trị giá 360 tỷ đồng và phía đối tác đã thanh toán đủ số tiền.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Tài chính, giá trị thực tế cổ phần SADECO được xác định là 162.571 đồng/cổ phần. Việc phát hành 9 triệu cổ phần với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực đã gây thiệt hại cho SADECO hơn 669 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 20 bị can về cùng tội danh. Riêng Phạm Nhật Vinh bỏ trốn nên bị truy nã vào ngày 11/1/2021.

Từ ngày 27/12/2021 đến 8/1/2022, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên án đối với ông Tất Thành Cang cùng các đồng phạm.

Đến ngày 24/11/2025, cơ quan điều tra phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Phạm Nhật Vinh.

Ngày 30/12/2025, bị can này đã ra đầu thú.