AFC ra tối hậu thư cho LĐBĐ Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cảnh báo quyết liệt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), yêu cầu tổ chức này phải sớm thay đổi “văn hóa nội bộ không lành mạnh” nếu muốn trở thành một cơ quan quản lý bóng đá chuyên nghiệp và uy tín. Thông điệp được đưa ra sau cuộc thanh tra toàn diện LĐBĐ Malaysia do AFC thực hiện, liên quan đến vụ bê bối giả mạo hồ sơ nhập tịch cầu thủ.

Phát biểu sau quá trình thanh tra nội bộ kéo dài gần một tháng, Phó Tổng thư ký AFC Vahid Kardany cho biết vấn đề lớn nhất của FAM không nằm ở nhân sự, thủ tục hay tài chính, mà chính là văn hóa tổ chức đã tồn tại trong nhiều năm.

“Khi được yêu cầu mô tả vấn đề chỉ bằng một từ, tôi sẽ nói đó là văn hóa. Văn hóa của tổ chức này cần phải thay đổi”, ông Kardany nhấn mạnh.

Theo ông Kardany, các chuyên gia của AFC đã rà soát toàn diện cấu trúc nội bộ của FAM thông qua Chương trình Đánh giá thanh tra chất lượng. Cuộc kiểm tra có sự tham gia của gần 20 chuyên gia, xem xét gần 100 hồ sơ hoạt động thuộc nhiều bộ phận khác nhau như tài chính, pháp lý, tiếp thị và hành chính.

Phó Tổng thư ký AFC Vahid Kardany (bên phải) cho biết vấn đề lớn nhất của FAM nằm ở "văn hoá làm việc không lành mạnh". (Nguồn: The Star)

Quan chức AFC cho rằng FAM đang tồn tại một “văn hóa tuân thủ máy móc”, nơi các nhân viên quen làm việc theo khuôn mẫu và ngại thay đổi. Theo ông, mô hình này không tồn tại ở những liên đoàn bóng đá thành công và chính nó là nguyên nhân gốc rễ dẫn tới nhiều vấn đề khác trong hệ thống quản lý.

“Chúng tôi đã xác định rõ nguồn gốc của vấn đề. Và với tôi, rõ ràng văn hóa tuân thủ theo khuôn mẫu là vấn đề chính”, ông nói.

Trong quá trình thanh tra, các chuyên gia AFC cũng tiến hành nhiều cuộc thảo luận trực tiếp với nhân viên và lãnh đạo các bộ phận của FAM. Theo Kardany, nhiều người trong số họ thẳng thắn thừa nhận rằng tổ chức cần thay đổi để hoạt động hiệu quả hơn.

“Chúng tôi đã làm việc gần một tháng với nhân viên và trưởng các đơn vị. Họ rất cởi mở và trung thực”, ông cho biết.

Bên cạnh việc đánh giá bộ máy quản trị, AFC cũng dự kiến mở rộng tham vấn với các bên liên quan trong toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia. Điều này bao gồm Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia, các đội tuyển quốc gia và hệ thống giải đấu trong nước.

Theo ông Kardany, nếu FAM giải quyết được vấn đề văn hóa tổ chức, nhiều khó khăn khác sẽ tự động được cải thiện.

“Tình hình không tệ như chúng tôi lo ngại ban đầu. Nhưng nếu văn hóa được thay đổi, những vấn đề còn lại sẽ dễ dàng được khắc phục hơn”, ông nói.