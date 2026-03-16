Chứng cứ rõ ràng, vì sao AFC chưa xử phạt Malaysia thua tuyển Việt Nam?

Sáng 16/3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) công bố thông tin liên quan đến vụ làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ. Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul xác nhận cơ quan quản lý bóng đá châu Á đang thực hiện quy trình xem xét kỷ luật. Tuy nhiên, chưa có mốc thời gian nào được đặt ra cho phán quyết cuối cùng.

“Chúng tôi sẽ để Ủy ban Kỷ luật xem xét vấn đề này để thẩm tra các tình tiết thực tế. Vì mọi quyết định do Ủy ban Kỷ luật đưa ra đều có thể bị kháng cáo. Sau khi kháng cáo, vụ việc cũng có thể được đưa lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Vì vậy, các quyết định không thể được đưa ra một cách tùy tiện, mà họ phải ra quyết định dựa trên thẩm quyền của mình theo bộ luật kỷ luật. Các quyết định chỉ có thể được đưa ra trong phạm vi thẩm quyền được trao, không hơn cũng không kém.

Nếu mức án hoặc quyết định bị cho là quá mức, các bên liên quan cũng có thể kháng cáo. Do đó, họ cần phải thận trọng. Họ có quyền, nhưng quyền đó bị giới hạn trong những gì được nêu trong bộ luật (quy định)", tờ Berita Harian (Malaysia) dẫn lời Tổng thư ký AFC.

Tổng thư ký AFC Windsor John.

Ông Windsor John cũng cho biết thêm AFC đang chờ giải trình đầy đủ bằng văn bản về các vấn đề liên quan của Liên đoàn bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm, theo đúng thủ tục. Tính đến thời điểm này, LĐBĐ châu Á đã có đầy đủ các hồ sơ do LĐBĐ thế giới (FIFA) và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) cung cấp về các phán quyết.

Kết luận của FIFA xác định toàn bộ 7 cầu thủ bị điều tra đều sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình nhập tịch. Do đó, dù được nhập quốc tịch hợp pháp, những cầu thủ này không được coi là mang quốc tịch Malaysia hợp lệ. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không đáp ứng đủ điều kiện.

Sau tối đa 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu giải trình của AFC, LĐBĐ Malaysia phải phản hồi. Khi đó, Ủy ban Kỷ luật của AFC mới bắt đầu các cuộc họp và các phiên điều trần (nếu cần thiết) chính thức để đi đến quyết định cuối cùng.

Tổng thư ký AFC cũng chỉ ra án phạt mà đội tuyển Malaysia phải đối mặt. Cụ thể, căn cứ theo Điều 25 của Quy ché vèe Kỷ luật AFC, hành vi vi phạm của LĐBĐ Malaysia và các cầu thủ tương ứng với mức phạt xử thua 0-3. Ngoài ra, theo điều 56 của quy chế này, FAM và các cầu thủ còn bị phạt tiền.

Điều này được ông Windsor John đề cập trong buổi phỏng vấn từ ngày 7/3 và nhắc lại ở cuộc họp báo sáng nay. Dựa trên kết luận của FIFA, AFC có đủ căn cứ để áp dụng quy chế và đưa ra hình phạt nêu trên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, án phạt vẫn chưa chính thức được đưa ra do Ủy ban Kỷ luật của AFC cần có thời gian thực hiện đủ các bước theo quy trình.