Chờ quá lâu vẫn chưa xử phạt Malaysia, lãnh đạo AFC thừa nhận áp lực

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thông qua Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức, đã bắt đầu tiến hành các thủ tục đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ gian lận nhập tịch đội tuyển Harimau Malaya. Hiện AFC đang chờ câu trả lời từ FAM. Sau khi nhận được phản hồi, Ủy ban Kỷ luật sẽ họp, đối chiếu với các tài liệu sẵn có rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor John, cho biết quá trình này đã được khởi động từ tuần trước, khi AFC gửi yêu cầu FAM giải trình về vụ việc.

“Chúng tôi hy vọng quyết định sẽ sớm được đưa ra. Vụ việc này đã kéo dài nhiều tháng và hồ sơ cũng đã có từ lâu. Vì vậy, chúng tôi mong rằng vấn đề sẽ sớm khép lại khi ủy ban họp và đưa ra kết luận. Bản thân tôi cũng bị chất vấn mỗi ngày, từ Việt Nam và nhiều phía khác. Tôi cũng mong sớm có quyết định.

Tuy nhiên, đây là vấn đề pháp lý nên không thể xử lý vội vàng. Ủy ban cần đánh giá đầy đủ các dữ kiện hiện có. Vì vậy, chúng ta cần tạo điều kiện để ủy ban có thời gian họp, xem xét và đưa ra quyết định", ông Windsor cho biết.

Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức đã bắt đầu xem xét xử lý LĐBĐ Malaysia và các cầu thủ nhập tịch gian lận.

Theo ông Windsor, các thông tin được xem xét không chỉ từ FAM mà còn bao gồm hồ sơ của FIFA và phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhằm đảm bảo đánh giá toàn diện trước khi kết luận.

Trước đó, AFC đã thông báo sẽ chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia lên Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức, sau khi CAS bác đơn kháng cáo của FAM hôm 5/3.

Ngoài ra, Windsor cho biết ông chưa thể xác định thời điểm Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng hy vọng quá trình này sẽ sớm hoàn tất.

Ông cũng thừa nhận những khó khăn mà ủy ban đang phải đối mặt, bởi vụ việc liên quan đến các yếu tố pháp lý nên cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định phù hợp.

“Thông thường, FAM sẽ được cho một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn một tuần, 10 ngày hoặc lâu hơn. Chúng tôi không rõ chính xác thời hạn là bao lâu. Sau đó, FAM phải đưa ra câu trả lời. Đây là quy trình tiêu chuẩn, tương tự như thông báo yêu cầu giải trình", ông nói.