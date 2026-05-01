Kết quả U17 Việt Nam vs U17 Thái Lan, giải U17 nữ châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

Trận U17 nữ Việt Nam đấu với Thái Lan iễn ra lúc 14h30 hôm nay 1/5. Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất diễn biến, tỷ số trận đấu.

U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu gặp U17 nữ Thái Lan với hy vọng ít nhất có được 1 điểm. Quãng thời gian đầu trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Masahiko thi đấu chắc chắn và hạn chế các pha tấn công nguy hiểm của đối thủ.

U17 nữ Việt Nam dự giải U17 nữ châu Áu 2026.

Thông tin trận đấu

U17 nữ Việt Nam đấu với U17 nữ Thái Lan ở trận ra quân tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2025. Trận đấu diễn ra lúc 14h30 hôm nay 1/5. U17 nữ Việt Nam cần thắng trận này để chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng A.

Những cuộc đối đầu giữa đại diện bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn có nhiều "duyên nợ" ở mọi cấp độ. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko rõ ràng hướng đến một chiến thắng để có khởi đầu thuận lợi trong lần bóng đá nữ trẻ Việt Nam vươn ra đấu trường châu lục. Người hâm mộ cũng chờ đợi đại diện của bóng đá nữ trẻ Việt Nam gỡ lại thể diện sau khi thua Thái Lan 1-4 ở lứa U20.

U17 nữ Việt Nam có phần thất thế khi lịch sử nói lên rằng họ chưa từng thắng đối thủ này trong những lần đối đầu trước đây. Bởi vậy, U17 nữ Việt Nam có phnaf cẩn trọng.

Tiền vệ Nguyễn Thị Ngọc Ánh chia sẻ: “U17 Thái Lan là đội bóng có chất lượng chuyên môn cao và là đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản đến quá trình tập luyện trong nước tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời nhanh chóng thích nghi với chiến thuật mới của ban huấn luyện.

Với tinh thần quyết tâm cao và sự cổ vũ từ người hâm mộ, toàn đội đặt mục tiêu hướng tới chiến thắng và hy vọng sẽ có được kết quả tốt nhất trong giải đấu lần này”.