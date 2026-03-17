LĐBĐ Malaysia ưu ái 7 cầu thủ gian lận nhập tịch, CĐV biểu tình phản đối

Ngày 17/3, khoảng 70 người hâm mộ bóng đá trong nước đã tụ tập ôn hòa trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tại Kuala Lumpur nhằm phản đối vụ việc làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Nhóm cổ động viên bắt đầu tập trung từ 10 giờ sáng, mang theo nhiều biểu ngữ, trong đó có những thông điệp gửi tới Ban tổ chức giải vô địch bóng đá Malaysia (MFL).

Chủ tịch Hội Cổ động viên Selangor FC, Mohamad Hairy Ibrahim nhấn mạnh đây mới chỉ là bước khởi đầu của làn sóng phản đối từ người hâm mộ. Ông cho rằng không loại trừ khả năng các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục mở rộng nếu FAM và MFL không giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến vụ bảy cầu thủ gian lận nhập tịch.

Khoảng 70 cổ động viên tụ tập biểu tình ôn hoà trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). (Nguồn: BH Online)

“Chúng tôi đến trụ sở FAM hôm nay để phản đối một cách ôn hòa về vấn đề bảy cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ giả, điều đã được FIFA xác nhận. Việc MFL công nhận án phạt cho thấy họ thừa nhận quyết định của FIFA rằng những cầu thủ này không phải công dân Malaysia hợp pháp.

Tuy nhiên, MFL lại lựa chọn phớt lờ các quy định và không tôn trọng phán quyết của CAS và FIFA trong vụ việc. Với tư cách người hâm mộ, chúng tôi sẽ gây sức ép trong khả năng của mình. Hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu để các hội cổ động viên khác cùng tham gia, tiếp tục gây sức ép cho đến khi vấn đề được giải quyết", ông nói.

Ông đồng thời cảnh báo nếu FAM và MFL không có hành động gì, nhóm của ông sẽ cố gắng làm điều gì đó lớn hơn. Trước đó, một bộ phận người hâm mộ đã bày tỏ sự không hài lòng khi MFL xác nhận bốn trong số bảy cầu thủ nói trên đang thi đấu tại Giải VĐQG Malaysia được tính là nội binh.

Cụ thể, MFL xác nhận việc đăng ký ba cầu thủ của Johor Darul Ta'zim (JDT) gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và một cầu thủ của Kuching City FC là Gabriel Palmero với tư cách nội binh là phù hợp với Điều lệ thi đấu mùa giải 2025-26.

Trong thông báo, MFL cho biết quyết định này dựa trên Sổ tay Liga Malaysia 2025-26, thuộc Mục 01 Quy định thi đấu, Điều 3 về hệ thống đăng ký và chuyển nhượng cầu thủ, hệ thống quản lý thông tin bóng đá FAM MYPAS (FIFA CONNECT), cũng như quy định về nội và ngoại binh, trong đó yêu cầu cung cấp bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có màu.