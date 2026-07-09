Chạy đua với thời gian tìm kiếm ngôi mộ tập thể liệt sĩ ở Lào Cai

Chiến tranh đã lùi xa, thời gian khắc nghiệt đang dần xóa nhòa những dấu tích lịch sử, khiến hài cốt của liệt sĩ có nguy cơ phân rã hoàn toàn vào lòng đất mẹ. Nếu không có những đợt cao điểm như “Chiến dịch 500 ngày đêm” đang được triển khai, cơ hội để đưa các anh trở về sẽ ngày càng khép lại.

Hành trình nghĩa tình đồng đội

Tại khu vực Pháo đài K30, phường Lào Cai, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đang tập trung lực lượng rà tìm một ngôi mộ tập thể đặc biệt. Đây là nơi an nghỉ chung của 7 chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979.

Khu vực tìm kiếm hài cốt 7 liệt sĩ tại ngôi mộ tập thể khu vực Pháo đài K30.

Theo các nhân chứng, năm 1984, khi khơi thông lại chiến hào cũ phục vụ diễn tập, đơn vị đóng quân tại đây đã phát hiện xương cốt của các anh, sau đó thu gom vào hai chiếc hòm đạn rồi chôn cất lại.

Trở lại hiện trường sau hơn 40 năm, cựu chiến binh Lê Văn Hà, nguyên là chiến sĩ Đồn 206, trực tiếp nắm thông tin về vị trí mộ phần năm xưa, chia sẻ: “Việc này chúng tôi cũng đã đau đáu lâu lắm rồi... Mình là những người may mắn trở về thì phải có trách nhiệm. Đến giờ phút này, tôi biết chắc chắn rằng 7 hài cốt của các đồng chí vẫn còn nằm tại khu vực đất này”.

Từ nguồn tin nắm bắt được, công cuộc khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được tiến hành. Điều kiện thời tiết vùng phên dậu Tổ quốc những ngày này vô cùng khắc nghiệt, sau những trận mưa rào liên tiếp khiến đất đồi ngấm nước, nhão nhoét, thì cái nắng bỏng rát gần 40°C ập tới. Dưới hố sâu, chốc chốc lại thấy có thành viên trong Đội cởi áo vắt kiệt mồ hôi rồi tiếp tục cầm cuốc, xẻng lao vào bới đất. Ở công đoạn này, các phương tiện cơ giới như máy xúc buộc phải dừng hoạt động.

Chính trị viên Phạm Khắc Trường bên những mẫu di vật mới tìm được.

Thượng tá Phạm Khắc Trường, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cho biết: “Quá trình đào bới, đất nhão và bết, cho nên việc tìm kiếm phải kỹ hơn. Xương qua nhiều năm rồi nó mủn, chạm nhẹ cái là vỡ tan ra... Bây giờ mà dùng máy múc, góc độ quan sát không thể bằng dùng cuốc xẻng được”.

Những nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi

Khu vực tìm kiếm trên đồi cao có địa hình dốc, nhiều đất đá. Cứ thế, từng lớp đất được gạt đi một cách thận trọng bằng tay không. Mỗi khi phát hiện những mẩu dây thông tin, vỏ đạn cối, hay các vật dụng cá nhân dưới lớp bùn đất, công việc rà tìm càng được tiến hành chậm lại và tỉ mỉ hơn.

Kiên trì bám nhiệm vụ tại hiện trường, Thiếu tá Tạ Hồng Đức, thành viên Đội quy tập, cho hay, mỗi mẫu di vật được lấy thành công đồng nghĩa với việc thêm một tia hy vọng được thắp lên cho các gia đình đã hàng chục năm mòn mỏi đi tìm người thân.

“Anh em đi làm vất vả, nhưng khi tìm được các bác thì rất vui mừng, quên cả thời gian với mệt nhọc luôn... Nhiều lúc các bác không còn gì, chỉ còn mỗi di vật như bình tông, bít tất, lược hay ví, để căn cứ vào đó anh em xác định đấy là một bác”, Thiếu tá Tạ Hồng Đức nói.

Công tác tìm kiếm không thể dùng máy cơ giới để bảo đảm sự tỉ mỉ, chính xác.

Để công tác quy tập đạt hiệu quả cao, chính quyền địa phương đang tích cực đóng vai trò kết nối nguồn tin và bảo đảm hậu cần. Bà Trần Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai, thông tin: “Chúng tôi cung cấp đầy đủ các thông tin nhân chứng, vật chứng trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành hỗ trợ tối đa về vật tư y tế cũng như các điều kiện khác để tổ công tác làm việc”.

Khu vực khai quật tại Pháo đài K30 vẫn đang được lực lượng chức năng mở rộng trên diện tích khoảng 200m² để tìm kiếm hai hòm đạn chứa hài cốt. Cùng với nỗ lực tại thực địa, theo kế hoạch, tới đây, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Lào Cai, các lực lượng sẽ tiếp tục tiến hành khai quật, lấy mẫu xét nghiệm ADN đối với 46 phần mộ liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang chắt chiu từng cơ hội mong manh nhất, sớm đưa các anh về với đất mẹ, để những cái tên không bị lãng quên sau bao năm đằng đẵng đợi chờ.

Tỉnh Lào Cai hiện có 32 nghĩa trang liệt sĩ với 4.787 phần mộ. Qua rà soát, có 15 nghĩa trang cần thực hiện lấy mẫu ADN trong giai đoạn 1 đối với các phần mộ chưa xác định thông tin. Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào đã huy động gần 2.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ; đồng thời lấy mẫu ADN của 931 trong tổng số 1.262 phần mộ cần thực hiện tại 10/15 nghĩa trang của giai đoạn 1. Các tổ công tác đang tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước ngày 20/7/2026.