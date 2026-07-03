Chậm triển khai tiên phòng vật nuôi, loạt địa phương tại Quảng Ninh bị phê bình

(VTC News) -

Ngày 3/7, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết gửi văn bản yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho đàn vật nuôi, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/7/2026, bảo đảm tỷ lệ tiêm đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.

Chậm trễ trong công tác tiêm phòng vật nuôi, nhiều địa phương tại Quảng Ninh bị phê bình.

Qua rà soát, UBND tỉnh nhận thấy tiến độ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2026 tại nhiều địa phương còn chậm, tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin mới đạt dưới 50% kế hoạch, chưa bảo đảm tỷ lệ miễn dịch theo quy định.

Cá biệt, một số địa phương như: Bình Khê, Hoàng Quế, Hà An, Liên Hòa, Uông Bí, Hoành Bồ và Thống Nhất đến nay vẫn chưa bố trí được vắc xin và chưa triển khai tiêm phòng đợt 1 năm 2026, dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ninh phê bình các địa phương Bình Khê, Hà An, Liên Hòa, Uông Bí, Hoành Bồ và Thống Nhất vì chưa triển khai tiêm phòng theo kế hoạch; yêu cầu khẩn trương báo cáo bằng văn bản, làm rõ nguyên nhân chậm cung ứng vắc xin và đề xuất giải pháp khắc phục.

Chủ tịch UBND các địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm tiến độ tiêm phòng, không hoàn thành chỉ tiêu hoặc để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn do nguyên nhân chủ quan.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 65 hộ chăn nuôi thuộc 14 thôn, khu của 6 địa phương gồm: Vân Đồn, Đông Triều, Kỳ Thượng, Ba Chẽ, An Sinh và Bình Khê, buộc phải tiêu hủy 1.547 con lợn, với tổng khối lượng khoảng 76 tấn.

Trong khi đó, bệnh lở mồm long móng do virus serotype A đã xuất hiện trở lại tại một số tỉnh lân cận như: Cao Bằng và Thái Nguyên sau nhiều năm không lưu hành, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Trước nguy cơ này, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tập trung bố trí đầy đủ vắc xin, tổ chức tiêm phòng đúng tiến độ và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.