Cha ngày hai lượt vào viện, mẹ chắt chiu từng giọt sữa cho con sinh non 500 gram

(VTC News) -

Lần đầu mang thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI), chị N.P.T., ở Hưng Yên, bất ngờ khi biết mình mang tam thai. Trước nguy cơ cao của một thai kỳ đa thai, các bác sĩ từng tư vấn gia đình cân nhắc giảm thiểu thai để đảm bảo an toàn cho mẹ và các bé. Tuy nhiên, sau khi nghe ba nhịp tim thai, người mẹ quyết định giữ lại cả ba con, dù biết chặng đường phía trước sẽ nhiều gian nan.

Ở tuần thai thứ 23, chị T. phải nhập viện điều trị tích cực để giữ thai. Một tuần sau, những cơn co tử cung xuất hiện dồn dập, cổ tử cung đã mở 3 cm. Các bác sĩ Khoa Tự nguyện D4, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội nỗ lực trì hoãn cuộc sinh, giúp thai phụ giữ được thai thêm một tuần để hoàn thành hai mũi tiêm trưởng thành phổi cho các bé.

Đến tuần thai thứ 25, túi ối của thai nhi nằm ngoài cùng bị vỡ. Các bác sĩ tính toán phương án đón em bé đầu tiên, đồng thời tìm cách tiếp tục duy trì thai kỳ cho hai bé còn lại. Tuy nhiên, chuyển dạ diễn biến quá nhanh, cả ba trẻ chào đời.

Hai bé trai do sinh quá non tháng, tình trạng sức khỏe nặng, không qua khỏi trong ngày. Chị T. và chồng đau đớn trước mất mát, nhưng vẫn động viên nhau cố gắng vì cô con gái nhỏ còn lại đang phải chiến đấu từng ngày để giành sự sống.

Bé gái chào đời chỉ nặng 500 gram, cơ thể nhỏ bé nằm lọt thỏm trong lồng ấp. Ngay sau sinh, trẻ bị suy hô hấp nặng, phải phụ thuộc vào máy và các thiết bị hỗ trợ hô hấp.

Trẻ được chuyển sang khu chăm sóc Kangaroo, bắt đầu có thêm thời gian nằm cạnh người thân. (Ảnh: BVCC)

Những ngày con nằm viện, gia đình gần như sống trong tâm trạng thấp thỏm. Dù nhà ở Hưng Yên, người bố vẫn đều đặn hai lần mỗi ngày đi lên Hà Nội để thăm con. Chị T. cũng cố gắng duy trì nguồn sữa mẹ, gửi từng giọt sữa lên bệnh viện, mong con có thêm dinh dưỡng và sức lực vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, bé gái phải đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe do sinh cực non. Trong hơn hai tháng đầu, trẻ cần hỗ trợ hô hấp liên tục. Cùng lúc, các bác sĩ phải điều trị bệnh lý còn ống động mạch lớn, ba đợt nhiễm khuẩn sơ sinh, viêm phổi nặng và bệnh phổi mạn tính.

Chưa dừng lại ở đó, trẻ còn mắc bệnh võng mạc ở trẻ sinh non, phải được tiêm nội nhãn nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương thị lực.

Với một em bé chỉ nặng 500 gram khi chào đời, mỗi biến chứng đều là thử thách lớn. Trong hơn ba tháng điều trị, có hơn hai tháng trẻ nằm tại giường hồi sức tích cực. Các bác sĩ, điều dưỡng phải theo dõi sát diễn biến sức khỏe, điều chỉnh phương án chăm sóc và điều trị theo từng giai đoạn.

Sau những ngày tháng căng thẳng, tình trạng của bé dần cải thiện. Trẻ được chuyển sang khu chăm sóc Kangaroo, bắt đầu có thêm thời gian nằm cạnh mẹ, được tiếp xúc da kề da và cảm nhận hơi ấm từ người thân.

Với vợ chồng chị T., mỗi cuộc gọi từ bệnh viện thông báo các chỉ số sức khỏe của con đều mang theo hy vọng. Sau hơn ba tháng điều trị, bé được xuất viện khi cân nặng đạt 2.200 gram. Từ một em bé chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, con đã có thể trở về nhà trong vòng tay cha mẹ. Hiện trẻ nặng khoảng 3 kg, cơ thể hồng hào và cứng cáp hơn.