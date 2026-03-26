HLV Bangladesh: Có cầu thủ nhâp tịch, tuyển Việt Nam có thể thắng Malaysia

Tối 26/3, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế, qua đó nối dài chuỗi thắng lên con số 12 trận liên tiếp. Sau trận đấu, HLV trưởng Bangladesh, Javier Cabrera, thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi có một số thay đổi ở hàng hậu vệ trong hiệp hai, nhưng nhìn chung không quá rõ rệt. Hiệp 1 tuyển Việt Nam chơi tốt hơn, đó là điều chúng tôi đã nói trong phòng thay đồ. Tôi không hài lòng về trận đấu này", HLV Javier chia sẻ.

HLV trưởng Javier Cabrera của Bangladesh. (Ảnh: Đắc Huy)

Chiến lược gia này cũng dành lời khen cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam: "Như tôi đã nói trước đó, tuyển Việt Nam có nhiều tài năng và đang phát triển. Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch là cần thiết cho quá trình đó. Tôi cũng biết họ sẽ gặp Malaysia ở trận đấu chính thức tiếp theo. Với sức mạnh hiện tại, tôi nghĩ họ có cơ hội đánh bại đối thủ".

Trong trận đấu, cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi trong hiệp một, với các pha lập công của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long.

Trước đội tuyển Việt Nam, nhóm cầu thủ mang dòng máu Âu Mỹ của Bangladesh tỏ ra lép vế hoàn toàn. Ngay cả Hamza Choudhury - ngôi sao sáng giá nhất với kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh - cũng không thể tạo khác biệt hay giúp đội khách chống lại sức ép từ chủ nhà.

Chiến thắng trước Bangladesh không chỉ giúp tuyển Việt Nam duy trì phong độ ấn tượng mà còn là bước chạy đà quan trọng trước trận đấu then chốt gặp Malaysia vào ngày 31-3, thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), nơi thầy trò HLV Kim được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch thắng và khẳng định sức mạnh.