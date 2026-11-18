(VTC News) -

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng cho rằng, Việt Nam đang vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu đầy khát vọng. Để hiện thực hóa, bên cạnh thu hút nguồn lực quốc tế vào Việt Nam, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới.

“Đài Tiếng nói Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia”, ông Hùng khẳng định.

Theo ông Hùng, VOV không chỉ thông tin về những chính sách mới mà còn góp phần thúc đẩy chính sách đi vào cuộc sống; phản ánh khó khăn của doanh nghiệp, kết nối các bên tìm kiếm giải pháp và quảng bá những thương hiệu Việt thành công tới bạn bè quốc tế.

Với hệ thống phát thanh, báo điện tử, các nền tảng số và mạng lưới cơ quan thường trú trong nước, quốc tế, VOV sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối thông tin, tri thức, thị trường và cơ hội hợp tác.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh quốc tế sáng 18/11.

Theo Phó Tổng Giám đốc VOV, mỗi doanh nghiệp Việt Nam thành công trên thị trường quốc tế không chỉ tạo thêm giá trị cho nền kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh quốc gia. Việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới thành công cũng là biểu hiện sinh động cho tầm vóc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Sau nhiều thập kỷ hội nhập, Việt Nam đã trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, tham gia thị trường thế giới và khẳng định vị thế trên thị trường này là hai câu chuyện khác nhau. Doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng thương hiệu; từ tham gia chuỗi cung ứng sang nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị; từ tìm kiếm thị trường sang chủ động kiến tạo những không gian phát triển mới.

“Đây không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập mà còn là đòi hỏi từ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, ông Hùng nói.

Để hiện thực hóa định hướng này, ngày 6/4/2026, Thủ tướng ban hành Quyết định số 626/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế” giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 1.000 doanh nghiệp thực hiện đầu tư ra nước ngoài và 100 doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc VOV đánh giá đây là những mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng vươn ra thế giới, doanh nghiệp cần những cơ chế thông thoáng, công cụ hỗ trợ hiệu quả và cơ hội hợp tác cụ thể.

Thực tế, dù có nhiều doanh nghiệp sở hữu sản phẩm tốt, năng lực cạnh tranh và khát vọng phát triển, không ít đơn vị vẫn gặp khó khăn về vốn, thông tin thị trường, năng lực quản trị, pháp lý và khả năng kết nối với đối tác quốc tế.

Vì vậy, vấn đề không chỉ là làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam bước ra thế giới, mà quan trọng hơn là làm sao để đứng vững, phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Ông Phạm Mạnh Hùng kỳ vọng Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cùng các đơn vị phối hợp tổ chức sẽ không chỉ dừng lại ở trao đổi thông tin, giới thiệu chính sách mà thực sự trở thành nơi đối thoại, tìm kiếm giải pháp và kết nối cơ hội.

Các đại biểu tham gia diễn đàn.

5 giải pháp mở đường cho doanh nghiệp Việt

Theo TS. Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), sau gần 4 thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có độ mở cao và tham gia ngày càng sâu vào mạng lưới sản xuất, thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, thu hút vốn đầu tư quốc tế mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn lực này thành năng lực nội sinh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

“Nguồn lực quốc tế hiện nay không chỉ gồm vốn mà còn có công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản trị, hệ thống phân phối, tiêu chuẩn quốc tế, mạng lưới đối tác và nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta cần chuyển mạnh tư duy từ thu hút đầu tư sang hợp tác đầu tư; từ tiếp nhận nguồn lực sang cùng kiến tạo giá trị; từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn”, ông Linh nêu quan điểm.

TS. Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (người ngồi thứ hai từ trái sang)

Từ thực tiễn hợp tác quốc tế, ông Linh đề xuất 5 nhóm giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đầu tiên, hoạt động xúc tiến cần chuyển từ các sự kiện mang tính thời điểm sang cơ chế kết nối thường xuyên, có lựa chọn đối tác, chương trình làm việc cụ thể và theo dõi kết quả sau kết nối.

Ngoài ra, muốn trở thành đối tác của các tập đoàn quốc tế, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi số và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng thu hút đầu tư nước ngoài. (Ảnh minh họa: Báo Công Thương).

Các dự án đầu tư cũng cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hình thành hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo kỹ sư, chuyên gia và đội ngũ quản trị chất lượng cao.

Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một nguồn lực chiến lược. Theo ông Linh, kiều bào không chỉ là cầu nối văn hóa mà còn có thể kết nối đầu tư, thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và thị trường quốc tế.

Cuối cùng là hình thành các chương trình hợp tác quốc tế có mục tiêu, lộ trình và kết quả đo lường cụ thể.

Bên cạnh 5 nhóm giải pháp, Chủ tịch VKBIA đề xuất nghiên cứu triển khai mô hình “Kết nối năm nhà - Kiến tạo giá trị toàn cầu”, gồm Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và nhà kết nối quốc tế.

Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư; doanh nghiệp là chủ thể triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo; nhà khoa học cung cấp tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực; nhà đầu tư cung cấp vốn, kinh nghiệm quản trị; còn các hiệp hội, tổ chức xúc tiến, chuyên gia và cộng đồng kiều bào đảm nhiệm vai trò kết nối nguồn lực, thị trường và hệ sinh thái hợp tác.

5 lĩnh vực được xác định ưu tiên gồm: công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và chuyển đổi số; nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và phân phối quốc tế; năng lượng xanh, vật liệu mới và kinh tế tuần hoàn; logistics, hàng không, du lịch và dịch vụ chất lượng cao; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực.

Nhu cầu vốn hàng trăm tỷ USD/năm

Theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, từ nay đến năm 2030, mỗi năm Việt Nam cần huy động khoảng 280-300 tỷ USD, với tốc độ tăng vốn đầu tư bình quân 14%/năm. Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2030 ước gần 1.500 tỷ USD.

Trong đó, khu vực nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 20-22%, phần còn lại cần huy động từ khu vực tư nhân trong nước và quốc tế.

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, phát biểu tại Diễn đàn (người đứng)

Tuy nhiên, cơ cấu cung ứng vốn hiện vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng. Theo ông Lực, tín dụng ngân hàng đang chiếm khoảng 51% tổng lượng vốn, trong khi thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp chỉ chiếm 13-14%.

“Dứt khoát Việt Nam phải phát triển thị trường vốn”, ông Lực nhấn mạnh.

Chuyên gia này cho rằng Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán, hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức Investment Grade (đầu tư) trước năm 2030; đồng thời phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), thị trường tài sản số, tín chỉ carbon và xử lý khoảng 1.500 dự án tồn đọng.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh nhu cầu vốn lớn, VIFC được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối các định chế tài chính quốc tế với dự án trong nước, đặc biệt là các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, kinh tế biển và logistics.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa dòng vốn quốc tế và nhu cầu phát triển trong nước. (Ảnh minh họa)

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Marc Knapper - nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch Knapper Global Advisors, Cố vấn VIFC-HCMC - cho biết, qua trao đổi với các nhà đầu tư từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), ông Marc Knapper cho biết Việt Nam nhận được sự quan tâm đối với các cơ hội hợp tác dài hạn.

Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn cần đáp ứng 3 yêu cầu: khung pháp lý rõ ràng, chính sách nhất quán; khả năng kết nối thị trường và dẫn vốn vào các lĩnh vực có nhu cầu đầu tư lớn; nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp phát triển chuyên gia trong nước và thu hút nhân lực quốc tế giàu kinh nghiệm.

Đánh giá về triển vọng VIFC, ông Marc Knapper nhấn mạnh, với mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”, VIFC được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa dòng vốn quốc tế và nhu cầu phát triển trong nước. Tuy nhiên, khả năng thu hút dòng vốn dài hạn sẽ phụ thuộc lớn vào tiến độ hoàn thiện thể chế, chất lượng sản phẩm tài chính, cơ chế giám sát và nguồn nhân lực.