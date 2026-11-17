(VTC News) -

Ngày 17/11, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026. Bên cạnh đó, Vietnam Report cũng công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup tiếp tục dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đứng ngay sau Vingroup là Tập đoàn Hòa Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động. Ngân hàng VPBank tiếp tục duy trì vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng.

So với bảng xếp hạng năm 2025, cả 4 doanh nghiệp này đều giữ nguyên vị trí trong năm nay.

Trong khi đó, Techcombank tăng 1 bậc, từ vị trí thứ 6 năm 2025 lên vị trí thứ 5 năm 2026.

Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2026. (Ảnh: VNR500)

Hai doanh nghiệp gắn liền với tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đều thăng hạng so với năm ngoái.

Cụ thể, Vietjet Air tăng từ vị trí thứ 7 lên thứ 6, vượt Masan để tiến sâu hơn vào nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, HDBank tăng 2 bậc, từ vị trí thứ 10 lên thứ 8, vượt FPT và Vinamilk theo thứ hạng năm 2025. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietjet Air và HDBank cùng góp mặt trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Masan giảm 2 bậc, từ vị trí thứ 5 xuống thứ 7. FPT cũng lùi 1 bậc, từ vị trí thứ 8 năm ngoái xuống thứ 9 năm 2026.

Danh sách năm nay còn ghi nhận sự góp mặt của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ở vị trí thứ 10, thay thế Vinamilk - doanh nghiệp từng đứng thứ 9 năm 2025.

Sau 2 thập kỷ, doanh thu của 500 doanh nghiệp tăng gần 9 lần

Ở bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tiếp tục giữ vị trí doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cũng là doanh nghiệp đứng đầu danh sách năm 2025.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) duy trì vị trí thứ hai.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xuất hiện tại vị trí thứ 3 và Vingroup cũng tiếp tục giữ vị trí thứ 4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đứng vị trí thứ 5.

Theo khảo sát, tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng từ 1,2 triệu tỷ đồng tại kỳ công bố năm 2007 lên 10,4 triệu tỷ đồng năm 2026, tương đương mức tăng gần 9 lần sau hai thập kỷ, cao hơn mức tăng khoảng 7,6 lần của GDP danh nghĩa trong cùng giai đoạn.

Về quy mô doanh thu, các ngành tài chính, điện và khoáng sản - xăng dầu tiếp tục dẫn đầu trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2026. Đáng chú ý, ngành điện ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 86,6% so với năm trước, trở thành điểm sáng nổi bật về tăng trưởng doanh thu trong số các ngành được thống kê.