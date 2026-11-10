Nutifood đề xuất đầu tư 200 tỷ đồng làm 2 công viên dưới chân cầu đi bộ lá dừa

(VTC News) -

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM, doanh nghiệp muốn tiếp tục đồng hành cùng Thành phố để phát triển khu vực cầu đi bộ thành một không gian công cộng xanh, hiện đại, kết nối hài hòa giữa 2 bờ sông Sài Gòn.

Theo đó, Nutifood đề xuất đầu tư 2 công viên tại khu vực 2 đầu cầu đi bộ hình lá dừa kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và dịch vụ thương mại phù hợp. Dự kiến chi phí đầu tư công viên 2 đầu cầu và các hạng mục liên quan khoảng 200 tỷ đồng.

Cầu đi bộ nối đôi bờ Thủ Thiêm - Bến Bạch Đằng đang dần hoàn thiện.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ dành toàn bộ lợi nhuận từ dự án để tái đầu tư cho việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng cây cầu và 2 công viên, nhằm gìn giữ vẻ đẹp và giá trị công trình lâu dài.

“Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là món quà mà doanh nghiệp gửi gắm tất cả tình cảm tặng người tiêu dùng, người dân TP.HCM, nơi doanh nghiệp hình thành, phát triển. Chúng tôi mong món quà ấy phục vụ người dân thật hiệu quả, thiết thực và sẽ được chăm sóc, gìn giữ chu đáo, để luôn là một công trình đẹp, an toàn và hữu ích cho nhiều thế hệ mai sau”, đại diện Nutifood chia sẻ.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị UBND TP.HCM và cơ quan chuyên môn hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn điều kiện, thủ tục và phương án triển khai công viên và các hạng mục liên quan theo quy định.

Với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có nhịp chính dài 187m, cao hơn 20m, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm. Công trình có vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Nutifood tài trợ toàn bộ cho TP.HCM.

Cây cầu khởi công dịp 30/4/2025 và dự kiến hoàn thành dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Công viên được đề xuất đầu tư nằm 2 bên đường dẫn lên cầu.

Ngày 21/10 vừa qua, cầu đã hợp long thành công sau hành trình 2 ngày lai dắt nhịp chính từ Vũng Tàu về Bến Bạch Đằng.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết sau hợp long, công trình tiếp tục hoàn thiện các phương án kỹ thuật; quan trắc theo dõi những thay đổi của kết cấu trong quá trình hoàn thiện.

Đồng thời, các đơn vị chuyên môn tiếp tục tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan hai đầu cầu. Các hạng mục này sẽ từng bước định hình diện mạo hoàn chỉnh cho cây cầu và không gian đi bộ ven sông.

Sau khi hoàn thiện, cầu sẽ được thử tải, đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ an toàn trước khi nghiệm thu.

Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng cho biết đang trình Thành phố phương án triển khai hệ thống chiếu sáng mỹ thuật. Các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình để phục vụ người dân TP.HCM vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.