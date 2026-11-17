(VTC News) -

Đây là năm thứ 20 bảng xếp hạng được công bố, tính từ 2007.

Theo bảng xếp hạng năm nay, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Petrovietnam giữ vững hai vị trí hàng đầu. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp lớn nhất toàn quốc. Petrolimex ở vị trí thứ 5. Vingroup (hạng 4) và Hoà Phát (hạng 10) là hai đại diện tiêu biểu của khối tư nhân góp mặt trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Cùng với đó là những cái tên lớn khác bao gồm: Viettel, BIDV, Agribank và VietinBank.

Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026. (Ảnh: VNR500)

Bên cạnh Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026, Vietnam Report đồng thời công bố bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2026.

Theo đó, Vingroup duy trì ngôi quán quân. Xếp ngay sau đó trong TOP 10 lần lượt là: Hòa Phát, Thế Giới Di Động (MWG), VPBank, Techcombank, Vietjet Air, Masan, HDBank, FPT và ACB.

Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2026. (Ảnh: VNR500)

Hai thập kỷ qua, VNR500 đồng hành cùng những bước chuyển của kinh tế Việt Nam, từ hội nhập WTO, vượt qua các cuộc khủng hoảng đến làn sóng chuyển đổi số và kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Những quyết sách về đổi mới thể chế, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế đã tạo động lực để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Theo dữ liệu qua các kỳ công bố, VNR500 đã ghi nhận 2.725 doanh nghiệp từng góp mặt trong bảng xếp hạng. Trong đó, 2.016 doanh nghiệp xuất hiện từ hai kỳ trở lên, 709 doanh nghiệp chỉ có mặt một kỳ và đáng chú ý, 73 doanh nghiệp hiện diện ở tất cả các kỳ công bố.

Sự tăng trưởng của VNR500 cho thấy tầm vóc và sức chống chịu ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt. Tổng doanh thu Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng từ 1,2 triệu tỷ đồng năm 2007 lên 10,4 triệu tỷ đồng tại kỳ công bố năm 2026, tương đương gần 9 lần, cao hơn mức tăng khoảng 7,6 lần của GDP danh nghĩa trong cùng giai đoạn.

Cùng với đó, quy mô thương mại quốc tế mở rộng mạnh mẽ, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng từ 111 tỷ USD lên hơn 1.000 tỷ USD trong 10 tháng năm 2026. Dòng vốn FDI thực hiện cũng duy trì xu hướng gia tăng dài hạn, bất chấp những biến động của môi trường đầu tư toàn cầu.

Theo thống kê từ VNR500 năm 2026, cả ba lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ và Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản đều có sự gia tăng so với năm 2025.

Nguồn: VNR500

Với mức tăng tổng doanh thu từ 5.565,1 nghìn tỷ đồng năm 2025 lên 6.703,9 nghìn tỷ đồng năm 2026, nhóm ngành Công nghiệp - Xây dựng tiếp tục khẳng định vị thế thống trị trong cơ cấu doanh nghiệp lớn thuộc bảng xếp hạng VNR500 và chiếm tới 66,8% tổng số doanh nghiệp.

Xét về quy mô doanh thu, các ngành Tài chính, Điện và Khoáng sản - Xăng dầu tiếp tục dẫn đầu trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2026, với tổng doanh thu lần lượt đạt gần 2.085, 1.918 và 1.760 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngành Điện ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 86,6% so với năm trước, trở thành điểm sáng nổi bật về tăng trưởng doanh thu trong số các ngành được thống kê.

Về hiệu quả kinh doanh, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân của các doanh nghiệp VNR500 tăng từ 13,3% năm 2025 lên 18,8% năm 2026. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) tăng từ 6,1% lên 6,7%, còn tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) tăng từ 7,3% lên 8,3%.

Khảo sát của Vietnam Report cũng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, có 71,4% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng, 68% có lợi nhuận tăng và 68,6% ghi nhận số đơn hàng tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, 62,5% doanh nghiệp cho biết chi phí hoạt động cũng gia tăng.