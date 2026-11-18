DÒNG THỜI GIAN 6 CÔNG TRÌNH
• 2002-2009 - Cầu Rạch Miễu: cầu dây văng đầu tiên người Việt tự thiết kế, tổng thầu; khâu lắp cáp còn có chuyên gia Thụy Sĩ.
• 2012-2017- Hầm Đèo Cả: kỹ sư Việt giữ vai trò chủ lực, tiền đề cho công nghệ “hệ Đèo Cả”.
• 2015-2018 - Landmark 81: cao 461,3 m, 17.000 m³ bê tông móng đổ trong 41 giờ.
• 2016-2021 - Hầm Hải Vân 2: vừa đào hầm mới vừa bảo vệ hầm Hải Vân 1 đang khai thác.
• 2020-2023 - Cầu Mỹ Thuận 2: lần đầu Việt Nam tự làm toàn bộ một cầu dây văng, kể cả khâu căng cáp.
• 2022-2025 - Cầu Rạch Miễu 2: nhịp dây văng 270 m, trụ tháp giữa sông Tiền.
Cây cầu dây văng quy mô lớn đầu tiên do kỹ sư Việt Nam thiết kế, tổng thầu là cầu Rạch Miễu, bắc qua dòng sông Tiền nặng phù sa.. (Ảnh: N.P)
Cầu Mỹ Thuận 2 (gần) và cầu Mỹ Thuận 1 (xa) cùng vượt sông Tiền. (Ảnh: B.L)
Cầu Rạch Miễu 2. (Ảnh: Lương Ý)
Hầm Đèo Cả. (Ảnh: Minh Anh)
Hầm Hải Vân 2. (Ảnh: B.L)
Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. (Đồ họa: Đ.V)
>>>Mời quý độc giả đón đọc Bài 2: Hành trình làm chủ, xây dựng loạt công trình thế kỷ của kỹ sư Việt
Bình luận