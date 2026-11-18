DÒNG THỜI GIAN 6 CÔNG TRÌNH

• 2002-2009 - Cầu Rạch Miễu: cầu dây văng đầu tiên người Việt tự thiết kế, tổng thầu; khâu lắp cáp còn có chuyên gia Thụy Sĩ.

• 2012-2017- Hầm Đèo Cả: kỹ sư Việt giữ vai trò chủ lực, tiền đề cho công nghệ “hệ Đèo Cả”.

• 2015-2018 - Landmark 81: cao 461,3 m, 17.000 m³ bê tông móng đổ trong 41 giờ.

• 2016-2021 - Hầm Hải Vân 2: vừa đào hầm mới vừa bảo vệ hầm Hải Vân 1 đang khai thác.

• 2020-2023 - Cầu Mỹ Thuận 2: lần đầu Việt Nam tự làm toàn bộ một cầu dây văng, kể cả khâu căng cáp.

• 2022-2025 - Cầu Rạch Miễu 2: nhịp dây văng 270 m, trụ tháp giữa sông Tiền.