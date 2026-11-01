HLV Popov rời Viettel: 'Đã cố hết sức, chấp nhận trả giá cho sai lầm'

(VTC News) -

Đêm 31/10, Thể Công Viettel thông báo chia tay HLV trưởng Velizar Popov sau chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường. Họ chỉ có 1 điểm ở AFC Champions League Two và giành chiến thắng duy nhất trước Đồng Nai ở vòng đấu mở màn V.League. Đội bóng áo lính trải qua khởi đầu tệ nhất trong lịch sử đội bóng.

Trên trang cá nhân của mình, HLV Velizar Popov cho rằng việc chia tay Thể Công Viettel là điều sớm muộn phải đến, nhưng ông tin rằng nhiệm vụ đã được hoàn thành trọn vẹn. Quãng thời gian làm việc tại Thể Công Viettel rất đẹp với cá nhân nhà cầm quân này.

HLV Popov chia tay Thể Công Viettel.

Chiến lược gia sinh năm 1976 tự liệt kê nhiều thành tích bản thân làm được như Á quân V.League, điểm số cao nhất lịch sử đội bóng trong một mùa giải, chuỗi 38 trận ghi bàn liên tiếp, giữ sạch lưới nhiều nhất giải và vé dự AFC Champions League Two.

Ông Popov nói: “Với tâm thế của một người đã kết thúc nhiệm vụ, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận trả giá cho những sai lầm của bản thân - những sai lầm đã dẫn đến khởi đầu không như ý ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng mình đã luôn nỗ lực hết sức có thể.

Tôi luôn đấu tranh để bảo vệ câu lạc bộ trước mọi sự công kích, luôn đứng ra che chở cho đội bóng, chủ động gánh vác mọi áp lực tiêu cực để các cầu thủ có được sự an tâm xứng đáng. Tôi luôn nỗ lực hết mình để người hâm mộ có thể tự hào về màn trình diễn của đội.

Việc giành huy chương bạc và đưa câu lạc bộ trở lại đấu trường AFC Champions League Two ở mùa giải trước - đúng vị thế vốn có của đội - là một thành quả đạt được trước những đối thủ giàu tiềm lực và có tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều tại giải đấu”.

HLV Velizar Popov cho rằng bản thân và các cộng sự đã nỗ lực hết khả năng. Ông giành lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo, đồng nghiệp, cầu thủ và người hâm mộ.

Trợ lý Nguyễn Văn Biển sẽ nắm vai trò tạm quyền ở các trận đấu gặp Seoul FC và Thanh Hóa.