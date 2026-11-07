Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC vẫn thua HAGL

(VTC News) -

● V.League HAGL 2 - 1 Hà Nội FC Luann (29, 45+2’’) KẾT THÚC Văn Quyết (36’)

HAGL tiếp đón Hà Nội FC trong trận đấu họ rất cần chiến thắng để trụ hạng. Tuy nhiên, chính đội khách chủ động triển khai bóng và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Phút 11, Văn Quyết có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng không thể đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự HAGL. Đội chủ nhà cũng đáp trả bằng những pha lên bóng tốc độ.

Văn Quyết ghi bàn cho Hà Nội FC.

Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 29. Từ tình huống đá phạt góc của Luann Augusto, Hà Châu Phi bật cao đánh đầu cận thành, đưa HAGL vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, Hà Nội FC nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 33, Hai Long đột phá bên cánh trái và bị Hà Châu Phi phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền. Trên chấm 11m ở phút 36, Nguyễn Văn Quyết đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, quân bình tỷ số 1-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của đội trưởng Hà Nội FC tại V.League mùa này.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở cuối hiệp một. Phút 45+1, VAR xác định Thành Chung phạm lỗi với cầu thủ HAGL trong vòng cấm. Luann Augusto thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 45+2, tái lập lợi thế dẫn bàn cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC dồn đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách liên tục gây sức ép với những pha tấn công từ hai biên và các tình huống phối hợp trung lộ. Aymeric, Andrew Jung và Hai Long đều có cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

Đáng chú ý, phút 74, Hai Long tung cú dứt điểm hiểm hóc sau pha phối hợp với Văn Quyết nhưng thủ môn Trung Kiên xuất sắc cứu thua.

HAGL đứng vững trước sức ép trong những phút cuối, bảo toàn chiến thắng 2-1. Ba điểm quý giá trên sân nhà giúp đội bóng phố Núi có thêm động lực trong cuộc chiến cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.Thông tin diễn biến và kết quả:

Đội hình ra sân: