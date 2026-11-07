Thầy cũ tiết lộ điều bất ngờ về Ronaldo

(VTC News) -

Tối 5/11, Cristiano Ronaldo chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha bằng một video dài 5 phút trên trang cá nhân. Cầu thủ sinh năm 1985 khép lại hành trình gần 9.000 ngày cống hiến cho đội tuyển quốc gia với 1 chức vô địch EURO và 2 danh hiệu UEFA Nations League.

Tuy nhiên, mối quan hệ đổ vỡ với huấn luyện viên (HLV) Jorge Jesus mới là nguyên nhân chính khiến Ronaldo dừng lại ở tuổi 41. Anh tự ý rời khỏi đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung UEFA Nations League khi cho rằng ông Jesus đã thất hứa về thời lượng thi đấu cũng như không đưa ra lời xin lỗi công khai.

Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Tôi tin rằng sau những gì đã xảy ra, đầu tiên là việc rời khỏi đội tuyển và sau đó là tuyên bố gây tranh cãi, việc Ronaldo quay lại gần như là không thể. Ngay cả khi anh ấy không đưa ra quyết định này, tôi cũng không tin rằng sẽ có những điều kiện tối thiểu để anh ấy tiếp tục”, HLV Paulo Bento phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với RTP Notícias.

Ông Paulo Bento từng là thầy cũ của Ronaldo khi ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha từ năm 2010 đến 2014. Nhà cầm quân 57 tuổi giúp đội lọt vào bán kết EURO 2012 nhưng bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2014. Giải đấu này, Ronaldo chỉ ghi đúng 1 bàn thắng từ chấm phạt đền tại vòng bảng.

Sau đó, mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Bento rơi vào tình trạng xấu.

“Những gì xảy ra trong đợt tập trung vừa qua dường như không phải là lý do để cậu ấy vắng mặt như vậy, nhất là khi xét đến trách nhiệm mà cậu ấy gánh vác trong đội tuyển. Nhưng hành động nào cũng có hậu quả, và kết quả này không ai mong muốn cả.

Dù sao, Ronaldo vẫn là người xuất sắc nhất mọi thời đại. Cậu ấy ảnh hưởng lớn đến đội tuyển quốc gia khi tôi còn dẫn dắt. Nhưng điều đó giảm dần theo thời gian và kết thúc với HLV Fernando Santo. Nhất là sau World Cup 2022. Điều này lặp lại dưới thời Martinez. Thời gian sẽ bào mòn tất cả chúng ta theo một cách nào đó và rõ ràng phong độ của anh ấy không còn tương xứng với vị thế của mình nữa”, ông Bento bày tỏ.