Cận cảnh Vành đai 3 TP.HCM qua Tây Ninh tăng tốc về đích

Toàn cảnh loạt dự án hạ tầng cảng, giao thông ven biển TP.HCM tăng tốc về đích
Các dự án đường ven biển, đường nối cảng Cái Mép - Thị Vải và tuyến nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang đẩy nhanh thi công, hướng tới hoàn thành theo kế hoạch.
Vì sao ngọn núi giữa lòng Quy Nhơn đang gây 'bão' dư luận?
Đề xuất san phẳng núi Một để xử lý tình trạng sạt lở đe dọa hàng trăm hộ dân phường Quy Nhơn (Gia Lai) đang thu hút sự quan tâm dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.
250 hộ dân chung cư Thanh Đa nhận quyết định cưỡng chế di dời
Phường Bình Quới (TP.HCM) ban hành và giao 250 quyết định cưỡng chế di dời đối với các hộ ở cư xá Thanh Đa; các quyết định áp dụng với hộ thuộc sở hữu tư nhân.
Khẩn cấp di dời 141 hộ dân khỏi chung cư có nguy cơ sập đổ ở trung tâm TP.HCM
3 lô A, B, C chung cư Vĩnh Hội - phường Khánh Hội (Quận 4 cũ) được đánh giá nguy hiểm cấp D, đã xác định có nguy cơ sập đổ nhưng vẫn còn hàng trăm hộ dân sinh sống.
Du khách nước ngoài 'xuyên không' trải nghiệm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Được chứng kiến hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập qua kính thực tế ảo, nữ du khách Nga xúc động, gọi đây là trải nghiệm tuyệt vời.
Già làng 30 năm gắn bó với rừng, tự nguyện tuần tra biên giới ở Đắk Lắk
Già Y Mosk Hra (SN 1958, dân tộc Ê Đê, xã Buôn Đôn, Đắk Lắk) có 30 năm làm kiểm lâm, nay vẫn bền bỉ vận động người dân bảo vệ rừng, tuần tra đường biên, cột mốc.
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