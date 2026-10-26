Cận cảnh Vành đai 3 TP.HCM qua Tây Ninh tăng tốc về đích

Chính phủ cho biết các địa phương đang tập trung hoàn thành khoảng 68,9km trong tổng số 70,4km tuyến chính cao tốc trong năm 2026. Với tiến độ hiện nay, toàn bộ dự án có nguy cơ không kịp hoàn thành trong năm 2026 theo yêu cầu tại Nghị quyết 57/2022/QH15.