Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc, phấn đấu về đích trong tháng 9

Những ngày giữa tháng 8, dự án thành phần 3 thuộc tuyến Vành đai 3 TP.HCM , đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài hơn 11 km, đang được các đơn vị thi công tăng tốc, hướng đến mục tiêu hoàn thành vào cuối tháng 9/2026.

Dự án có điểm đầu kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối tại mố B cầu Nhơn Trạch, tổng mức đầu tư 2.584 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 18/6/2023.

Ghi nhận tại khu vực nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc xã Phước An, các đơn vị thi công đang triển khai đường dẫn các lối ra, vào để kết nối với tuyến cao tốc. Tuy nhiên, tiến độ thi công tại khu vực này còn chậm so với yêu cầu.

Trên tuyến chính dài khoảng 5 km, từ điểm đầu dự án đến nút giao ĐT25B, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện. Hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông, sơn kẻ vạch đường đã được lắp đặt đồng bộ, sẵn sàng đưa vào khai thác khi đủ điều kiện.

Tại hạng mục cầu vượt qua ĐT25C, các đơn vị thi công đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Tuy nhiên, đường dẫn phía dưới dạ cầu và khu vực nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa hoàn thiện nên khu vực này vẫn được rào chắn, chưa cho phương tiện lưu thông nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM đoạn qua địa bàn thành phố đã đạt sản lượng thi công hơn 74% giá trị hợp đồng đã ký.

Trong số các gói thầu, 2 gói thầu cơ bản hoàn thành. Riêng gói thầu xây lắp số 26 đang chậm tiến độ. Chủ đầu tư đã làm việc với nhà thầu chính, đồng thời bổ sung thêm nhà thầu phụ để đẩy nhanh thi công.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đề nghị xã Phước An sớm xử lý phần diện tích còn vướng mắc tại khu vực nút giao với Hương lộ 19.

Trong bối cảnh cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành toàn tuyến trong tháng 9/2026 và Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2026, Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành dự án thành phần 3 vào cuối tháng 9/2026, nhằm đồng bộ các tuyến giao thông kết nối sân bay.

Trước đó, ngày 4/8, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức cho biết Vành đai 3 TP.HCM là dự án hạ tầng giao thông chiến lược, có vai trò quan trọng trong phát triển đô thị, logistics khu vực Nhơn Trạch - Long Thành, đồng thời kết nối giao thông với sân bay Long Thành và cảng Phước An.

Theo yêu cầu đặt ra, trong bối cảnh cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 9/2026 và sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến khai thác cuối năm nay, việc hoàn thành các dự án kết nối giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Xã Phước An và các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng phục vụ thi công các dự án. Chủ đầu tư cũng được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu tăng cường thi công 3 ca, 4 kíp, bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ đã cam kết.

Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng.

Toàn dự án được chia thành 8 dự án thành phần, gồm 4 dự án xây dựng và 4 dự án giải phóng mặt bằng. Một số đoạn đã được thông xe kỹ thuật từ tháng 12/2025.

Theo mục tiêu đề ra, khoảng 40/70 km tuyến chính cao tốc sẽ được hoàn thành vào ngày 30/9/2026 và toàn bộ dự án hoàn thành vào ngày 30/12/2026.