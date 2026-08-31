Vành đai 3 qua TP.HCM và Đồng Nai chạy nước rút để thông xe trong năm 2026

Đoạn tuyến đi qua khu vực Vinhomes Grand Park đã cơ bản hoàn thành. Đây cũng là một trong những khu vực được giải phóng mặt bằng sớm, phần lớn được bàn giao ngay trong thời gian đầu triển khai dự án. Trong khi đó, tại khu vực các gói thầu XL3 - XL4, nhà thầu đang hoàn thiện những hạng mục cầu cạn cuối cùng.