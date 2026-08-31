Vành đai 3 qua TP.HCM và Đồng Nai chạy nước rút để thông xe trong năm 2026

Sau hơn 3 năm xây dựng, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang bước vào những tháng cuối để hoàn thành các mốc thông xe trong năm 2026.
Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Riêng đoạn phía Đông, tuyến đường mở thêm hướng kết nối TP.HCM với Đồng Nai, đồng thời liên thông với nhiều tuyến giao thông lớn trong khu vực.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại khu vực nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến Vành đai 3 sẽ kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường dẫn từ cầu Nhơn Trạch về khu Đông TP.HCM. Từ trên cao, hành lang tuyến Vành đai 3 đã dần thành hình, tạo thành một dải liên tục ở khu vực phía Đông.
Đoạn tuyến đi qua khu vực Vinhomes Grand Park đã cơ bản hoàn thành. Đây cũng là một trong những khu vực được giải phóng mặt bằng sớm, phần lớn được bàn giao ngay trong thời gian đầu triển khai dự án. Trong khi đó, tại khu vực các gói thầu XL3 - XL4, nhà thầu đang hoàn thiện những hạng mục cầu cạn cuối cùng.
Diện mạo khu vực dành cho dự án đến nay đã thay đổi rõ rệt. Những đoạn cầu cạn, tuyến đường và nút giao dần thành hình, thay thế cho các khu đất và nhà cửa trước đây nằm trong phạm vi thực hiện dự án.
Theo kế hoạch mới nhất, đến ngày 30/9, dự án phấn đấu hoàn thành khoảng 38,6 km tuyến chính cao tốc. Đến ngày 30/12, toàn bộ khoảng 70,4 km tuyến chính cùng khoảng 75 km đường song hành, đường gom dự kiến hoàn thành.
Công trường Vành đai 3 phía Đông hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị cho các mốc thông xe được đặt ra trong những tháng cuối năm 2026. Khi hoàn thiện, Vành đai 3 phía Đông sẽ tạo thêm một trục kết nối liên vùng, góp phần nối liền hệ thống giao thông từ TP.HCM qua Đồng Nai và liên thông với các tuyến đường lớn trong khu vực.
Tại TP Đồng Nai, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông địa phương cho biết, dự án thành phần 3 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn dự kiến hoàn thành và thông xe khai thác đồng bộ vào tháng 10/2026. Đến nay, dự án đã thi công đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng.
Dự án thành phần 3 có chiều dài hơn 11 km, điểm đầu giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với mố B cầu Nhơn Trạch. Tổng mức đầu tư dự án gần 2.600 tỷ đồng. Đây là đoạn đầu tuyến của đường Vành đai 3 TP.HCM. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ tạo thêm trục giao thông kết nối khu vực Nhơn Trạch với hệ thống cao tốc và các tuyến đường huyết mạch.
Tuyến đường được kỳ vọng góp phần rút ngắn hành trình, tăng khả năng lưu thông giữa TP.HCM, TP Đồng Nai và các tỉnh phía Nam, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ tại khu vực phía Đông.
Việc hình thành tuyến Vành đai 3 cũng được kỳ vọng tăng khả năng khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, tạo thuận lợi trong kết nối với sân bay Long Thành.
Bình luận