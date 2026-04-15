Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ?

Sáng nay (15/4), UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ tổ hợp sân pickleball rộng hơn 6.000m² trên đường Quang Liệt, khu vực giáp ranh công viên Chu Văn An.
Đây là công trình từng gây chú ý trong cộng đồng người chơi thể thao nhờ quy mô lớn và mức đầu tư khủng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt, lập rào chắn, triển khai phương án cưỡng chế.
Nhiều hạng mục như mái che, khung thép, hệ thống sân bãi và các công trình phụ trợ được tháo dỡ đồng loạt.
Tổ hợp này được xây dựng trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, bố trí nhiều sân chơi pickleball cùng hệ thống chiếu sáng, khu dịch vụ đi kèm.
Thời điểm mới đưa vào hoạt động, công trình được quảng bá là một trong những điểm chơi pickleball quy mô lớn tại Hà Nội, thu hút đông người tham gia.
Với vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng, cụm sân này từng được quảng bá là điểm đến đẳng cấp nhất cho những người đam mê bộ môn pickleball tại Hà Nội.
Tuy nhiên, sau khoảng một tháng khai trương, toàn bộ khu sân đã phải dừng hoạt động và bị cưỡng chế phá dỡ.
Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Liệt cho biết, trước đó chính quyền địa phương đã tiếp nhận phản ánh về công trình này, tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định. Đồng thời, biện pháp cắt điện đã được áp dụng để ngăn chặn việc tiếp tục khai thác, vận hành. Đến ngày 15/4, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình.
Theo tìm hiểu, tổ hợp sân pickleball này có tổng mức đầu tư ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Trước khi bị tháo dỡ, nơi đây được giới thiệu là điểm đến dành cho người chơi bộ môn pickleball với quy mô lớn, có thể phục vụ nhiều người cùng lúc.
Không chỉ riêng công trình này, trên địa bàn phường Thanh Liệt còn tồn tại một số hạng mục xây dựng trái phép khác. Chính quyền địa phương cho biết đã tổ chức cắt điện đối với nhiều nhà xưởng để phục vụ công tác xử lý.
Các công trình này nằm trong khu vực gần đường dây điện 110kV và sát trạm biến áp, nơi có nhiều biển cảnh báo nguy hiểm. Theo đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, các nhà xưởng này được xây dựng từ trước ngày 1/7/2025. Hiện địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.
