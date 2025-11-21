Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu chơi pickleball tối muộn?

(VTC News) -

Chơi pickleball tối muộn - thời điểm cơ thể cần bước vào chu kỳ nghỉ - có thể gây rối loạn đồng hồ sinh học, ngủ chập chờn và kéo theo loạt chấn thương ở gân Achilles, đầu gối, vai hay cổ tay.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho rằng lợi ích của môn thể thao này chỉ phát huy khi người chơi duy trì đúng nhịp sinh học tự nhiên.

Ông từng có giai đoạn tối nào cũng ra sân 2-3 tiếng. Giấc ngủ nông khiến sáng hôm sau ông rơi vào trạng thái “hụt hơi”, hiệu suất làm việc và vận động giảm rõ rệt. Theo bác sĩ Hoàng, cảm giác sung sức khi đánh muộn thực chất là “vay mượn sức” của ngày hôm sau. Khi giấc ngủ giảm, tinh thần dễ xuống dốc, cáu gắt, mất tập trung và phản xạ chậm.

Tình trạng này kéo dài dễ làm xuất hiện các rối loạn khó chịu như khó ngủ, thức giấc giữa đêm, sáng dậy nặng đầu, buồn ngủ trong ngày. Một số nữ giới thèm đồ ngọt nhiều hơn, dấu hiệu điển hình của thiếu ngủ.

Phản xạ chậm và cơ mỏi khiến nguy cơ chấn thương tăng mạnh, nhất là ở cuối buổi khi gặp đối thủ ngang sức. Gân Achilles và mắt cá là hai vị trí dễ tổn thương nhất do đổi hướng liên tục, phanh gấp hoặc tiếp đất không chuẩn. Đầu gối chịu áp lực lớn từ các động tác bật nhảy, xoay người.

Vai, khuỷu tay và cổ tay đau khi smash trong tình trạng vai đã mỏi; các cú vung thiếu kiểm soát dễ gây viêm kéo dài. Lưng dưới cũng dễ căng khi cúi thấp hoặc xoay người quá mức. Phần lớn chấn thương xảy ra trong những pha bóng tưởng đơn giản vì kỹ thuật “rơi rụng” khi cơ thể xuống sức.

Nếu không thể đổi lịch chơi, bác sĩ Hoàng khuyến nghị thay đổi quy trình tập luyện để hạn chế rủi ro.

Việc chơi pickleball muộn khiến cơ thể lệch nhịp sinh học, giấc ngủ bị phá vỡ.

Ông cho hay bản thân luôn dành 10 phút xoay khớp từ cổ đến cổ chân, chạy bước nhỏ hoặc bật nhẹ. Khởi động giúp khớp trơn tru, đánh thức hệ thần kinh và giảm nguy cơ căng cơ, lệch bước trong 30 phút đầu.

Bên cạnh đó, người chơi nên duy trì các bài bổ trợ cho gân gót, khớp gối và vai như nâng gót chậm, bài dây kháng lực cho vai, squat hoặc lunge. Không cần tập nặng, chỉ cần đều đặn vài tuần, cơ thể xoay chuyển linh hoạt hơn, bước chân chắc hơn và ổn định hơn.

Sau buổi đánh, cơ thể vẫn đang “nóng” nên khó vào giấc ngay. Đi bộ nhẹ từ sân ra bãi xe, giãn cơ tĩnh 5-10 phút và tập trung thở chậm giúp nhịp tim hạ dần, hỗ trợ ngủ sâu hơn. Nếu không quá muộn, ngâm chân nước ấm vài phút giúp giải tỏa căng thẳng nhanh. Tuy nhiên, nên tránh uống nhiều nước trước khi ngủ để không bị thức giấc giữa đêm.

Dinh dưỡng phục hồi cũng quan trọng. Tập muộn khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng nhưng dạ dày lại lười tiêu hóa. Sinh tố sau tập là lựa chọn phù hợp, nhẹ bụng mà vẫn đủ chất, với chuối, yến mạch, sữa chua hoặc sữa hạnh nhân kèm đạm. Hạt óc chó, hạnh nhân là gợi ý tốt nếu muốn ăn thêm vì giúp cơ thể thư giãn.

Theo bác sĩ Hoàng, lịch chơi 3 buổi mỗi tuần xen ngày nghỉ là hợp lý cho người chơi muộn. Những khoảng nghỉ giúp thần kinh hồi phục, phong độ ổn định hơn cho buổi sau.