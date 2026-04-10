Cận cảnh sân khấu 4.000m² đêm khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026

Tối 11/4, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ khai mạc với chương trình nghệ thuật Thanh âm Kỷ nguyên mới tại Quảng trường 30/10, Quảng Ninh. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp vói UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Sâu khấu có quy mô gần 4.000 m², với chiều ngang 120 m, cao 30 m. Đây không chỉ là công trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn mà còn thể hiện sự chuyển mình của ngành phát thanh trong kỷ nguyên số.

Theo Ban Tổ chức, chiều ngang 120m là một thách thức lớn về kỹ thuật và phương án dàn dựng. Toàn bộ sân khấu trải dài trên Quảng trường 30/10, chiếm trọn một góc nhìn toàn cảnh bên bờ Vịnh Hạ Long.

Sân khấu được thiết kế để phục vụ khoảng 50.000 khán giả, con số lớn nhất trong lịch sử các kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc kể từ năm 1994.

Phần sàn biểu diễn chính rộng gần 4.000 m², tương đương khoảng 4 sân bóng đá tiêu chuẩn. Không gian được thiết kế theo cấu trúc mở hoàn toàn, loại bỏ toàn bộ hệ thống cột trụ che khuất tầm nhìn.

Ngoài khu vực biểu diễn trung tâm, sân khấu còn có một sàn phụ hình bầu dục kéo dài ra giữa khán đài. Thiết kế này nhằm giúp khán giả ở mọi vị trí đều có thể quan sát rõ, tạo cảm giác được hòa mình vào chương trình thay vì chỉ đứng bên ngoài sự kiện.

Nếu quy mô tạo nên phần “xác” cho sân khấu, thì hình tượng “sóng” chính là linh hồn xuyên suốt của toàn bộ thiết kế. Khác với những sân khấu thông thường, công trình của “Thanh âm Kỷ nguyên mới” được tạo hình bằng những lớp sóng uốn lượn nối tiếp nhau.

Các dải thép và màn hình LED được uốn cong, vươn cao rồi mở rộng về hai phía, tạo cảm giác chuyển động liên tục. Ở trung tâm sân khấu là một vòng cung lớn lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trời mọc trên vịnh Hạ Long, trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật.

Siêu sân khấu ngoài trời nằm bên bờ Vịnh Hạ Long.

Ông Trương Hữu Lâm, Giám đốc sản xuất, đại diện nhóm sáng tạo chương trình chia sẻ thông tin về hình tượng Sóng trong thiết kế sân khấu có ba tầng ý nghĩa chồng lấp: Tầng ý nghĩa thứ nhất là Sóng Di sản là những đường cong mềm mại của vịnh Hạ Long, là sự nhấp nhô của những tầng than đen – biểu tượng của sự kiên cường và giàu có của đất mỏ Quảng Ninh.

Tầng ý nghĩa thứ hai liên quan trực tiếp đến Đài Tiếng nói Việt Nam, Sóng Viễn thông là những nhịp đập của tần số phát thanh. Sóng không nhìn thấy bằng mắt nhưng có khả năng xuyên thấu không gian, kết nối trái tim từ biên giới đến hải đảo.

Tầng ý nghĩa thứ ba là Sóng Thời đại, đại diện cho sự bùng nổ của công nghệ số và kỷ nguyên mới 2026. Đây là "ngọn sóng thần" của đổi mới sáng tạo, đưa phát thanh vươn xa hơn các phương thức truyền thống.

Mỗi lớp sóng xếp tầng không chỉ là trang trí, đó là biên niên sử của ngành Phát thanh Việt Nam. 17 kỳ liên hoan là 17 dấu mốc sáng tạo, 17 lần hội ngộ. Tại Quảng Ninh năm 2026, tất cả những dòng chảy đó quy tụ lại, tạo nên một "Đỉnh sóng hội tụ" nơi sức mạnh của truyền thống gặp gỡ khát vọng của tương lai.

Điểm nhấn công nghệ của sân khấu nằm ở hệ thống LED và ánh sáng được đầu tư quy mô lớn. Cụm LED trung tâm rộng 32 m được thiết kế theo dạng các lớp bán nguyệt lồng vào nhau, thay vì sử dụng màn hình phẳng thông thường. Cách bố trí này tạo hiệu ứng thị giác 3D, giúp người xem có cảm giác như đang nhìn vào một đường hầm ánh sáng.

Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng được lập trình liên tục với các lớp wash light và line light chuyển động theo nhịp điệu âm nhạc, tạo cảm giác sân khấu luôn “thở” và biến đổi.

Hai màn hình LED trực tiếp, mỗi màn hình rộng 60 m², được lắp đặt ở độ cao 12 m. Nhờ đó, khán giả ở những vị trí xa nhất của quảng trường vẫn có thể theo dõi rõ từng biểu cảm của nghệ sĩ.

Không chỉ đầu tư cho phần sân khấu, Ban Tổ chức còn quy hoạch toàn bộ khu vực khán giả theo một sơ đồ riêng.

Với sức chứa lên tới 50.000 người, các khu vực khán đài được bố trí thành nhiều zone liên hoàn, lan tỏa từ khu vực trung tâm ra toàn bộ quảng trường. Mỗi khu vực đều được đặt tên theo hệ thống giá trị gắn với truyền thống và sự phát triển của ngành phát thanh. Cách bố trí này vừa bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện, vừa tạo nên cảm giác liền mạch, kết nối toàn bộ khán giả với sân khấu.

Ca sĩ Hoà Minzy là một trong những nghệ sĩ biểu diễn chương trình khai mạc "Thanh âm kỷ nguyên mới".

Theo Ban Tổ chức, chương trình nghệ thuật Thanh âm Kỷ nguyên mới không đơn thuần là lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, mà còn là lời khẳng định về vị thế của phát thanh trong bối cảnh truyền thông hiện đại.

Việc đầu tư một sân khấu ngoài trời có quy mô kỷ lục, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, cho thấy ngành phát thanh đang chủ động thích ứng với xu thế số hóa và hội nhập quốc tế.

Khi hệ thống LED vòm bán nguyệt đồng loạt thắp sáng trên bầu trời Hạ Long vào tối 11/4, Thanh âm Kỷ nguyên mới sẽ chính thức vang lên, mở ra một dấu mốc mới cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc.

Concert “Thanh âm kỷ nguyên mới” sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3 của Truyền hình Quảng Ninh, đồng thời tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV5, VOV Giao thông; và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam như: VOV.VN, VTC News, VOVLive... góp phần đưa sự kiện lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo công chúng.