Cà Mau gỡ điểm nghẽn vốn để nông dân làm kinh tế nông nghiệp

(VTC News) -

Khó tiếp cận vốn dù có nhu cầu mở rộng sản xuất

Hội viên Nguyễn Hoàng Quốc, xã Long Điền, cho biết nhiều hộ nông dân, tổ hợp tác muốn vay vốn theo Nghị định 55 và Nghị định 116 để mở rộng sản xuất nhưng vẫn gặp khó khăn do thủ tục xác minh phương án sản xuất hoặc yêu cầu về tài sản bảo đảm.

Giải thích lý do, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 cho rằng nhiều hộ khó tiếp cận tín dụng do chưa quen lập phương án sản xuất, kinh doanh. Để tháo gỡ, ngành ngân hàng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng đơn giản hóa thủ tục xét duyệt, đồng thời phân công cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng lập phương án sản xuất theo mẫu đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với hộ gia đình và cá nhân.

Nguồn vốn tín dụng là một trong những vấn đề được nông dân quan tâm tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau với nông dân năm 2026.

Pháp luật hiện hành cũng cho phép đơn giản hóa hồ sơ đối với một số khoản vay nhỏ. Cụ thể, khoản vay đến 200 triệu đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân và đến 400 triệu đồng tại tổ chức tín dụng khác, không yêu cầu khách hàng cung cấp phương án sử dụng vốn khả thi và tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 cũng tăng cường kết nối giữa ngân hàng, chính quyền và người dân. Cơ quan này đã tham mưu tổ chức tọa đàm “Ngân hàng đồng hành, chung tay phát triển kinh tế - xã hội” do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, nhằm nắm bắt nhu cầu vốn và tìm giải pháp đưa tín dụng đến đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Ngành ngân hàng cũng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để đưa tín dụng chính sách, tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn đến hội viên và người dân.

Nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường là những yêu cầu đặt ra đối với các hợp tác xã nông nghiệp tại Cà Mau.

OCOP và hợp tác xã cần được tiếp sức

Một vấn đề khác được nêu tại hội nghị là chi phí thực hiện thủ tục, hồ sơ, kiểm nghiệm, đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP còn cao, trong khi nhiều nông dân, hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP. Một số nội dung được hỗ trợ đến 100% kinh phí, gồm tư vấn phát triển sản phẩm, xây dựng hồ sơ, đăng ký nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại, thiết kế mẫu mã, bao bì, phân tích, kiểm nghiệm.

Các chủ thể còn được hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ không thể thay thế trách nhiệm đầu tư, sản xuất, kinh doanh của chủ thể.

“Việc tham gia OCOP phải gắn với trách nhiệm nâng cao chất lượng, duy trì tiêu chuẩn sau công nhận và phát triển thị trường. Các chủ thể cần chủ động đầu tư, không trông chờ hoàn toàn vào ngân sách. Tỉnh xác định Nhà nước và chủ thể cùng chia sẻ trách nhiệm; ngân sách hỗ trợ có trọng tâm, còn chủ thể giữ vai trò quyết định trong đầu tư và phát triển sản phẩm”, ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết.

Tỉnh Cà Mau triển khai các chính sách hỗ trợ chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu.

Không chỉ OCOP, nhiều hợp tác xã cũng rơi vào tình trạng thiếu vốn, hạn chế về quản trị, công nghệ, xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ. Một số hợp tác xã chưa phát huy đầy đủ vai trò tập hợp nông dân, tổ chức sản xuất và kết nối doanh nghiệp, thị trường.

Để cải thiện, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết các sở, ngành và địa phương sẽ hướng dẫn hợp tác xã tiếp cận chương trình tín dụng, chính sách hỗ trợ; hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, minh bạch tài chính, xác lập tài sản và hoàn thiện điều kiện cần thiết để tiếp cận vốn.

Tỉnh cũng tập trung hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản; truy xuất nguồn gốc; xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi; chuyển đổi số trong quản trị, bán hàng và quảng bá sản phẩm. Đây là định hướng của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện để người dân phát triển. Tuy nhiên, nông dân vẫn là chủ thể quyết định thành công của quá trình chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp.

Theo ông Ngời, mục tiêu cuối cùng là giải quyết những vấn đề người dân đặt ra, tạo chuyển biến cụ thể trong sản xuất, thu nhập và đời sống.

“Với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của chính quyền, đồng hành của các cấp Hội, cộng đồng doanh nghiệp và sự chủ động, sáng tạo của nông dân, tôi tin rằng Cà Mau sẽ tạo bước phát triển mạnh mẽ hơn cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian tới và lâu dài”, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh.