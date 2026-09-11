Điểm hẹn Cà Mau: Dự kiến 7.000 vận động viên hội tụ về cực Nam Tổ quốc

(VTC News) -

Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam dự kiến thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế, tranh tài ở 5 cự ly vào tháng 11, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau đến du khách trong và ngoài nước.

Chiều 11/9, tại TP.HCM, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty Cổ phần Vietrace365 tổ chức họp báo thông tin về Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam.

Với chủ đề “Điểm hẹn Cà Mau”, giải dự kiến quy tụ khoảng 7.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước, quốc tế. Các vận động viên tranh tài ở 5 cự ly gồm marathon 42,195km, bán marathon 21km, 10km, 5km và đường chạy gia đình 2km dành cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi.

Đại diện Ban tổ chức trả lời họp báo.

Các cự ly xuất phát và về đích tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên. Cung đường thi đấu đi qua phường An Xuyên, xã Hồ Thị Kỷ và xã Khánh An.

Không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng chạy bộ, giải còn góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và hình ảnh con người Cà Mau đến du khách trong nước và quốc tế.

Giải được tổ chức gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, qua đó tạo thêm cơ hội kết nối thể thao với du lịch, văn hóa và quảng bá sản phẩm địa phương.

Sự kiện cũng góp phần quảng bá Khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau, thúc đẩy giao lưu, hợp tác, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị lữ hành tìm hiểu tiềm năng phát triển của địa phương.

Hoa hậu Ý Nhi và Nam vương Tuấn Ngọc - đại sứ của chương trình - giới thiệu về áo đấu.

Theo kế hoạch, ngày 13/11, các đoàn vận động viên làm quen đường chạy, đăng ký nhận vật dụng và hoàn tất hồ sơ thi đấu. Ngày 14/11, vận động viên tiếp tục nhận vật dụng từ 8h đến 18h; cự ly 2km dành cho gia đình xuất phát lúc 16h. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h cùng ngày tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Ngày 15/11, cự ly marathon 42,195km xuất phát lúc 3h30 sáng; cự ly 21km lúc 5h sáng; 10km lúc 5h30 sáng và 5km lúc 6h sáng.

Bên cạnh mục tiêu quảng bá du lịch, giải hướng đến lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống trong cộng đồng.

Ban tổ chức giải tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục đồng hành với vai trò nhà tài trợ thương hiệu. Các đơn vị tài trợ kim cương gồm Tổng công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng công ty Khí Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.