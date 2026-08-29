Cà Mau khởi công Công viên Ba Hạt Lúa rộng gần 1,5 ha

(VTC News) -

Sáng 29/8, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng Công viên Ba Hạt Lúa tại xã Vĩnh Lợi, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án có diện tích gần 1,5 ha, gồm hạ tầng công viên và biểu tượng tôn vinh lúa nước “Ba Hạt Lúa”.

Phối cảnh Công viên Ba hạt lúa tại xã Vĩnh Lợi.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng, cây lúa gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống của người Việt. Với Cà Mau, nghề trồng lúa còn gắn với quá trình khai phá vùng đất nhiễm mặn, nhiễm phèn của nhiều thế hệ nông dân.

Biểu tượng “Ba Hạt Lúa” được thiết kế theo trục đứng, thể hiện các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự sống, tiếp nối và phát triển.

Khi hoàn thành, công viên sẽ là không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, đồng thời được kỳ vọng trở thành điểm tham quan, trải nghiệm và “check-in”, quảng bá văn hóa lúa nước, nông sản và đặc sản địa phương.

Công viên cũng được định hướng trở thành một điểm kết nối trong “Cung đường di sản” Cà Mau, liên kết các di tích, điểm du lịch văn hóa, lịch sử và nông nghiệp, góp phần đa dạng sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.