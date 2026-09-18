Thu hồi 3 lô mỹ phẩm vì thành phần không đúng hồ sơ công bố

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 3 lô mỹ phẩm do Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N và Công ty TNHH Muse Medical chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Sản phẩm thứ nhất là lô mỹ phẩm Yara Professional Protein Shake có số tiếp nhận Phiếu công bố 305936/26/CBMP-QLD, số lô BFA17Q1C3. Sản phẩm do Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Nhà sản xuất là Guangdong Gorshow Technology Co., Ltd (Trung Quốc).

Theo Cục Quản lý Dược, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP.HCM lấy mẫu sản phẩm tại Công ty K&N để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu sản phẩm chứa Propylparaben, trong khi chất này không có trong thành phần công thức của sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Đáng chú ý, theo báo cáo của nhà sản xuất, công thức gốc của sản phẩm có Propylparaben nhưng thành phần này không được kê khai trong hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược thu hồi mỹ phẩm này do công thức không đúng với hồ sơ đã công bố, đề nghị Công ty K&N thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm vi phạm, báo cáo trước ngày 15/10.

Thu hồi 3 mỹ phẩm thành phần không đúng hồ sơ công bố (Ảnh minh họa)

Hai sản phẩm còn lại gồm RECOVERY CELL CREAM (số tiếp nhận Phiếu công bố 157141/21/CBMP-QLD, số lô QL148) và CELL SOLUTION SNOWFLAKES CELL (dạng chai 3ml x 10 chai, số tiếp nhận Phiếu công bố 290021/25/CBMP-QLD, số lô J224) do Công ty TNHH Muse Medical chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi hai sản phẩm của Công ty Muse Medical là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố; đồng thời nhãn sản phẩm sử dụng cụm từ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm là thuốc.

Cục yêu cầu công ty TNHH Muse Medical phải thông báo thu hồi, tiếp nhận và tiêu hủy hai lô mỹ phẩm vi phạm, báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy trước ngày 14/10/2026, đồng thời rà soát nhãn các lô khác đã nhập khẩu của hai sản phẩm. Nếu phát hiện lỗi tương tự, công ty phải khẩn trương thông báo thu hồi và báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 29/9/2026.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 3 lô sản phẩm trên và trả lại cơ sở cung ứng.

Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát các doanh nghiệp thực hiện thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược theo thời hạn yêu cầu.