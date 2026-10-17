Bộ Y tế thông tin về chùm ca nhiễm não mô cầu ở TP.HCM, khuyến cáo phòng bệnh

(VTC News) -

Tối 17/10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin về chùm ca nhiễm trùng do não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, TP.HCM, ghi nhận từ ngày 14-16/10, trong đó một trường hợp tử vong.

Theo Cục Phòng bệnh, cả 3 trường hợp đều là học sinh sinh năm 2014. Ca đầu tiên là H.H.K., khởi phát đau đầu ngày 12/10, đến ngày 14/10 xuất hiện sốt và phát ban. Bệnh diễn biến nhanh, gây sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan tối cấp. Bệnh nhi tử vong cùng ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Kết quả xét nghiệm xác định dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Hai trường hợp còn lại đều có yếu tố tiếp xúc gần với bệnh nhân đầu tiên và được xác định dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Trong đó, N.A.B.M., khởi phát bệnh ngày 12/10, nhập viện tối 14/10 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị và theo dõi sát.

Trường hợp thứ ba là N.T.A.Q., nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày 15/10. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị và theo dõi chặt chẽ.

Một trường hợp mắc bệnh do não mô cầu điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM (Ảnh: BVCC)

Ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh, Cục Phòng bệnh chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp kiểm soát và xử lý ổ dịch.

Các đơn vị chức năng lập danh sách toàn bộ người tiếp xúc gần tại trường học và gia đình, tổ chức giám sát, xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Những người thuộc diện tiếp xúc gần được theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 10 ngày.

Về dự phòng, cơ quan chuyên môn tổ chức sử dụng kháng sinh dự phòng cho những người có chỉ định theo quy định. Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh đại trà.

Các bệnh viện tuyến cuối được yêu cầu tiếp nhận, cách ly và điều trị tích cực cho bệnh nhân, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm chéo.

Tại trường học, các đơn vị phối hợp với ngành giáo dục tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, tăng cường thông khí và hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân.

Đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ

Theo Cục Phòng bệnh, nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bệnh có thể được phòng ngừa và kiểm soát nếu phát hiện sớm, xử lý kịp thời và thực hiện đúng các biện pháp y tế.

Đối với những người từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân tại Trường THCS Hai Bà Trưng, cơ quan chức năng khuyến cáo cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe, chủ động liên hệ với cơ sở y tế hoặc cán bộ nhà trường để được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh phù hợp.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ hoặc nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. Việc phát hiện, điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và nguy cơ tử vong.

Bên cạnh đó, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

Các gia đình, trường học và nơi làm việc cần chú trọng vệ sinh môi trường, tăng cường thông khí, thường xuyên làm sạch những bề mặt và vật dụng tiếp xúc hằng ngày như tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo người dân ăn uống đủ chất, rèn luyện thân thể để nâng cao sức khỏe, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan y tế khi thuộc diện theo dõi dịch tễ.

Cục cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.