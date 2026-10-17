Ghi nhận ca thứ 4 trong chùm bệnh não mô cầu ở TP.HCM

(VTC News) -

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trường hợp thứ 4 là học sinh nam, 12 tuổi, cùng trường, tiếp xúc gần hôm 13/10 với một trong ba bệnh nhân dương tính trước đó. Bệnh khởi phát ngày 15/10 với sốt cao 40°C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện chấm xuất huyết dưới da rải rác.

Bệnh nhi được nhà trường hướng dẫn nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới lúc 18h cùng ngày với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết - viêm màng não do não mô cầu (chẩn đoán phân biệt sốt xuất huyết Dengue, cúm) và được điều trị tại khoa cách ly.

Chiều 16/10, xét nghiệm PCR máu cho kết quả dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời xác định đồng nhiễm virus cúm B. Hiện bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, đang tiếp tục điều trị kháng sinh và chăm sóc tại bệnh viện.

Trước đó, ngay sau khi nhận thông tin về trường hợp mắc não mô cầu tối cấp nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chiều 14/10, ngành Y tế đã đồng thời cho dùng kháng sinh dự phòng với người tiếp xúc gần và tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường nhằm hạn chế nguy cơ lây truyền.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu tại Trường THCS Hai Bà Trưng. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp với trạm y tế và nhà trường lập danh sách người tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã xác định để theo dõi sức khỏe.

Những người tiếp xúc gần có sốt, đau họng hoặc đau đầu đều được chuyển khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Nhà trường cũng hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu sốt để được chẩn đoán, điều trị.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tính đến sáng 17/10, bệnh viện điều trị nội trú cho 23 học sinh trường THCS Hai Bà Trưng có triệu chứng viêm hô hấp. Ngoài 4 ca nhiễm não mô cầu, xét nghiệm ghi nhận thêm 4 em nhiễm cúm A/H1, 4 em nhiễm cúm B (trong đó có 1 trường hợp đồng nhiễm não mô cầu - ca bệnh thứ 4) và 1 em học sinh đồng nhiễm cúm A và cúm B. Tất cả 22 em học sinh hiện có sinh hiệu ổn định.

Đồng thời ngay trong ngày 15/10, HCDC lấy 21 mẫu phết họng/mũi của các em học sinh có biểu hiện hô hấp tại trường; kết quả có 12 mẫu dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa.

Kết quả này phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hô hấp do cúm mùa đang gia tăng trong cộng đồng và đã được Sở Y tế cảnh báo từ tuần trước. Tuy nhiên, việc nhiều học sinh nhiễm virus hô hấp không làm giảm yêu cầu theo dõi sát những người tiếp xúc gần với ca não mô cầu.

Cả não mô cầu và cúm mùa đều có thể phòng ngừa bằng vaccine và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh thông thường.

Ngoài 4 trường hợp đã xác định nhiễm não mô cầu nêu trên, đến nay chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần nào có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ não mô cầu. HCDC tiếp tục phối hợp trạm y tế và nhà trường rà soát, bổ sung danh sách tiếp xúc gần của ca thứ 4 và theo dõi sát toàn bộ danh sách tiếp xúc gần của cả chùm ca bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước tình hình gia tăng các ca bệnh hô hấp, trong đó cúm mùa chiếm ưu thế, cùng chùm ca não mô cầu tại trường học, ngành Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh, chủ động phòng bệnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang.

Bệnh não mô cầu nguy hiểm, diễn tiến nhanh, lây qua giọt bắn khi tiếp xúc gần nhưng không dễ lây qua tiếp xúc thông thường. Người tiếp xúc với ca bệnh không đồng nghĩa chắc chắn bị lây nhiễm. Phần lớn triệu chứng hô hấp hiện nay được xác định bước đầu do cúm mùa hoặc các virus hô hấp thông thường.

Khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp, không tự ý dùng kháng sinh. Đặc biệt, cần đi khám ngay khi sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt bất thường hoặc xuất hiện chấm xuất huyết, phát ban trên da.

Người dân cần tiêm vaccine phòng não mô cầu, cúm theo tư vấn y tế; thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho, hắt hơi và không dùng chung ly, chai nước. Trường học, gia đình cần giữ môi trường thông thoáng, sạch sẽ; học sinh có triệu chứng hô hấp nên nghỉ học tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Ngành Y tế cũng khuyến cáo không kỳ thị người bệnh, người tiếp xúc gần hoặc lan truyền thông tin chưa kiểm chứng. Sở Y tế TP.HCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai biện pháp kiểm soát dịch, cập nhật thông tin nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.