Bộ GD&ĐT đề xuất sáp nhập Tạp chí Giáo dục, đổi tên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Sáng 4/5, Bộ Tư pháp cho biết đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT, thay thế Nghị định số 37/2025.

Theo Bộ GD&ĐT - cơ quan soạn thảo, cơ cấu tổ chức của Bộ sau đợt tinh gọn năm 2025 cơ bản hợp lý, bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng quản lý nhà nước, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Nguyên tắc “một tổ chức thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một đơn vị chủ trì” tiếp tục được duy trì, các đơn vị đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định.

Theo Dự thảo, các Cục thuộc Bộ hiện không đạt tiêu chí Cục loại 1 nhưng phù hợp phân loại Cục loại 2 theo Nghị định 303/2025 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT đề xuất giữ nguyên cơ cấu gồm 8 Vụ, 5 Cục và Văn phòng Bộ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị tự chủ chi thường xuyên (nhóm 2), hiện có 51 người hưởng lương từ ngân sách và 70 lao động hợp đồng. Tạp chí Giáo dục là đơn vị tự chủ một phần (nhóm 3), với 25 viên chức hưởng lương ngân sách.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh minh họa: Anh Văn)

Qua rà soát, Bộ GD&ĐT đánh giá Tạp chí Giáo dục có quy mô nhân sự nhỏ, phạm vi và vai trò chưa mang tính trọng yếu trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ. Từ đó, cơ quan này đề xuất chuyển Tạp chí Giáo dục về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để sáp nhập với Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hiện là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần (nhóm 3), với 415 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Cùng với phương án sắp xếp, Bộ GD&ĐT đề xuất đổi tên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thành Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục. Theo lý giải, việc đổi tên nhằm định vị lại chức năng của đơn vị theo hướng tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách giáo dục. Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục sẽ được ưu tiên giao cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện.

Tên gọi mới cũng được cho là tương đồng với mô hình của nhiều bộ, ngành như Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Công Thương hay Bộ Tư pháp.

Với phương án này, Bộ GD&ĐT dự kiến giảm một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Tạp chí Giáo dục sẽ tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định sắp xếp chính thức, thời hạn hoàn thành trước 1/9.

Theo dự thảo, cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT trong thời gian tới gồm 8 Vụ (Giáo dục Mầm non; Giáo dục Phổ thông; Giáo dục Đại học; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Học sinh, sinh viên; Pháp chế; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính), Văn phòng Bộ, 5 Cục (Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Quản lý chất lượng; Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Hợp tác quốc tế; Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên), cùng các đơn vị sự nghiệp công lập như Báo Giáo dục và Thời đại và Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục.

Trong những năm gần đây, cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT liên tục được tinh gọn. Từ 27 đơn vị năm 2008, giảm còn 26 đơn vị năm 2017, 23 đơn vị năm 2022 và 17 đơn vị vào năm 2025. Dự thảo lần này tiếp tục hướng tới mục tiêu giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý giáo dục.