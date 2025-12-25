Sáp nhập hai trường đại học lớn thuộc Bộ Tài chính

Phó Thủ tướng yêu cầu Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Tài chính – Kế toán (UFA) có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính – Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở Trường Đại học Tài chính – Kế toán, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đề án của UFM, phân hiệu tại Quảng Ngãi sẽ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, marketing. Việc mở phân hiệu sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung.

Trước đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký quyết định phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính – Marketing tại TP Huế, trên cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Tài chính – Kế toán tại TP Huế. Phân hiệu này hiện có khoảng 200 nhân sự.

Trường Đại học Tài chính – Marketing.

UFM và UFA đều là các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính – Marketing được thành lập năm 1976 trên cơ sở Trường Cán bộ Vật giá Trung ương. Năm 1994, Thủ tướng ký quyết định nâng cấp trường lên cao đẳng và đưa vào hệ thống các trường đại học, cao đẳng quốc gia, với tên gọi Trường Cao đẳng Bán công Marketing, trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ; từ năm 2002 trực thuộc Bộ Tài chính.

Năm 2004, trường được nâng cấp thành đại học nhưng hoạt động theo cơ chế bán công. Đến năm 2009, Đại học Bán công Marketing trở thành trường đại học công lập. Hiện nay, UFM có hơn 20.000 sinh viên, học viên, với khoảng 700 cán bộ, giảng viên.

Trường Đại học Tài chính – Kế toán có tiền thân là Trường Trung học Tài chính – Kế toán III (thành lập năm 1976), Trường Cao đẳng Tài chính – Kế toán Quảng Ngãi (năm 1997) và được nâng cấp thành Trường Đại học Tài chính – Kế toán vào năm 2011.