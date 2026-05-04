Doanh nghiệp 'bứt tốc' xuất khẩu, Bắc Ninh 9 tháng dẫn đầu cả nước

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, quý I/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của địa phương này ước đạt 45,9 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 23,16 tỷ USD, tăng 25,15% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 22,74 tỷ USD.

Kết quả này giúp Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đồng thời khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất, xuất khẩu hàng đầu Việt Nam.

Khu công nghiệp Hòa Phú thu hút nhiều nhà đầu tư.

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất

Ngay từ đầu năm, tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Điều này trở thành điểm tựa để doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, mở rộng đầu tư.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Yonz Technology Việt Nam (khu công nghiệp Yên Lư), những ngày này, hàng chục tấn khung nhôm phục vụ ngành pin năng lượng mặt trời đang được gấp rút hoàn thiện để kịp giao cho đối tác quốc tế.

Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử Công ty cổ phần Yes Tech Việt Nam, khu công nghiệp Tiên Sơn.

Ông Wang Jun, Phó Tổng Giám đốc công ty, đánh giá cao môi trường đầu tư tại Bắc Ninh, đặc biệt là những cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính. Doanh nghiệp này đang tiếp tục đầu tư thiết bị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tay nghề lao động để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.

Trong khi đó, Công ty TNHH Công nghệ và Mạch điện Legend Bright Việt Nam tại KCN Gia Bình 2 quyết định nâng tổng vốn đầu tư từ 46 triệu USD lên 70 triệu USD, mở rộng dây chuyền sản xuất bo mạch điện tử. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6, hứa hẹn đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh.

Không chỉ khối FDI, doanh nghiệp trong nước cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Tại Công ty CP May xuất khẩu Hà Phong, ngay trong tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã xuất khẩu 8 triệu sản phẩm, trong đó 85% sang thị trường Mỹ, với tổng giá trị khoảng 40 triệu USD. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD, tăng 15% so với năm trước.

Công ty Nichirin Việt Nam (khu công nghiệp Quang Châu) chuyên sản xuất dây dẫn phanh cho xe máy, ô tô.

Ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh, cho biết điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu quý I/2026 là sự tăng trưởng đồng đều ở tất cả các thành phần kinh tế. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 15,28%; khu vực kinh tế trong nước tăng 27,08%; khu vực ngoài Nhà nước tăng 12,06%.

"Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy động lực tăng trưởng xuất khẩu đang lan tỏa rộng khắp, không chỉ tập trung ở khối doanh nghiệp FDI mà còn đến từ các doanh nghiệp trong nước", ông Hiếu nhấn mạnh.

Công nghiệp tăng mạnh, tạo nền tảng cho xuất khẩu

Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ổn định ngay từ cuối năm 2025, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng xuất khẩu.

Quý I/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tăng 19,24% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 692.571 tỷ đồng, tăng 15,12%.

Đây là nền tảng quan trọng giúp Bắc Ninh duy trì vị thế đầu tàu xuất khẩu của cả nước.

Đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh vẫn là hai nhà máy của Samsung gồm Samsung Electronics và Samsung Display.

Năm 2026, các nhà máy này tập trung sản xuất các dòng màn hình thế hệ mới, tích hợp công nghệ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường toàn cầu.

Theo số liệu công bố đầu tháng 4, doanh thu sơ bộ của Samsung Electronics đạt 88,12 tỷ USD. Riêng hai nhà máy tại Bắc Ninh đóng góp khoảng 12,5% tổng doanh thu toàn tập đoàn.

Ngoài Samsung, nhiều doanh nghiệp lớn cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh, như Microsoft Mobile Việt Nam và Fukang Technology với sản lượng tăng từ 1,4 đến 1,5 lần so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, nhận định việc các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất ngay từ đầu năm là yếu tố then chốt, tạo động lực cho tăng trưởng xuất khẩu và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong năm 2026.

"Thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư bằng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong sản xuất", ông Ngọc nhấn mạnh.

Với nền tảng tăng trưởng tích cực hiện nay, Bắc Ninh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đạt 110 tỷ USD, tiếp tục giữ vững vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp và xuất khẩu hàng đầu cả nước.