5 địa phương đề xuất sáp nhập hàng chục trường đại học và cao đẳng

(VTC News) -

Tại Cà Mau, UBND tỉnh đề xuất giữ nguyên trường Đại học Bạc Liêu, đồng thời xây dựng lộ trình chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên. Tỉnh cũng kiến nghị hợp nhất trường Cao đẳng Y tế Cà Mau và Cao đẳng Y tế Bạc Liêu thành Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau; Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau và Cao đẳng nghề Bạc Liêu thành Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau.

Sau sắp xếp, Phú Thọ có 1 trường đại học, 1 trường cao đẳng y, 3 trường cao đẳng nghề thuộc 3 khu vực là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, giảm 4 trường cao đẳng.

Tỉnh sẽ sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vào trường Đại học Hùng Vương; sáp nhập trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ trực thuộc UBND tỉnh, đồng thời căn cứ chủ trương phê duyệt quy hoạch để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thành trường Đại học Y – Dược giai đoạn 2026 -2030.

Phú Thọ dự kiến sắp xếp trường Cao đẳng Vĩnh Phúc theo hướng: Chuyển lĩnh vực Y tế về Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Chuyển lĩnh vực Sư phạm về Đại học Hùng Vương, sáp nhập các bộ phận còn lại của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc vào Trường Cao đẳng – Kỹ Thuật Vĩnh Phúc trực thuộc UBND tỉnh.

Khuôn viên trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) (Ảnh: FBNT)

Thanh Hóa là địa phương duy nhất đề xuất sáp nhập hai trường đại học, gồm trường Đại học Hồng Đức và trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Việc hợp nhất được kỳ vọng sẽ hình thành một đại học đa lĩnh vực, nâng cao sức hút với người học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất sáp nhập bốn cơ sở giáo dục nghề nghiệp: trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn, trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn và trường Trung cấp Kỹ nghệ Thanh Hóa.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất giữ nguyên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trường Đại học Thủ Dầu Một, đồng thời chuyển trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu về trường Đại học Sài Gòn do cùng lĩnh vực đào tạo sư phạm.

Sở GD&ĐT cho biết, khoảng 30 trường cao đẳng và trung cấp sẽ được sắp xếp lại, còn 19 trường. Trong đó có hai trường mới: Cao đẳng Du lịch - Khách sạn Saigontourist (nâng cấp từ trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist); trường Cao đẳng Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM (sáp nhập Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP.HCM với trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao).

Theo số liệu gần đây, cả nước có khoảng 200 trường đại học công lập thuộc hơn 60 cơ quan quản lý, với khoảng 60 trường do Bộ GD&ĐT quản lý, hơn 100 trường do các bộ, ngành khác quản lý, và số còn lại do địa phương quản lý. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 400 trường cao đẳng

Bộ GD&ĐT đang xây dựng đề án sáp nhập, giải thể các trường đại học và dạy nghề không đạt chuẩn, dự kiến trình Chính phủ phê duyệt trong năm 2025, triển khai từ năm 2026.