Bộ Công an đẩy nhanh điều tra sai phạm dự án sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 166 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến đường giao thông kết nối.

Để thực hiện các hạng mục, gói thầu của dự án đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc thanh toán cho nhà thầu các khối lượng đã thực hiện trên công trường trên nguyên tắc xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật, tham ô, tham nhũng, đồng thời phải có giải pháp thanh toán kịp thời cho các nhà thầu, gói thầu hạng mục công việc thực hiện nghiêm, đúng quy định.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng thành lập ngay các Tổ công tác để xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến việc thanh toán khối lượng đã hoàn thành của dự án; vướng mắc nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án.

Qua báo cáo và thị sát thực tế trên công trường dự án, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan rà soát, tập trung, kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai một số hạng mục công việc lớn.

Với Đài kiểm soát không lưu và hệ thống trung tâm điều khiển bay đến nay đã cơ bản hoàn thành để phục vụ chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu các gói thầu tập trung hoàn thiện các công việc còn lại trên công trường như đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại…

Với đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn, sân đỗ đến nay đã hoàn thành công tác xây dựng vào ngày 19/12/2025 để phục vụ chuyến bay kỹ thuật đầu tiên; thời gian tới cần tập trung hoàn thiện bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai đường cất hạ cánh số 2 bảo đảm hoàn thành đồng bộ với dự án và đáp ứng tiến độ đã cam kết (hiện sản lượng đã đạt trên 65%).

Với hệ thống cung cấp xăng dầu, điện nước, viễn thông cho dự án, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai, ACV rà soát bảo đảm, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm hoàn thành trước 30/6, tuyệt đối không để ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành, khai thác thương mại của dự án.

Các công trình phục vụ Cơ quan quản lý nhà nước (DATP1) hiện nay đã cơ bản hoàn thành, Thủ tướng đề nghị các Bộ là cơ quan chủ quản, chủ đầu tư các công trình rà soát, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đấu nối, phòng cháy chữa cháy, thực hiện các thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng (hoàn thành trong tháng 4).

Với các hạng mục phụ trợ khác thuộc dự án thành phần 4 (Hangar, ga hàng hóa, công trình thương mại mặt đất, công trình dịch vụ cung cấp suất ăn…), Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu thi công các hạng mục công trình tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch, đặc biệt lưu ý rà soát các hạng mục công trình cần thiết phục vụ khai thác thương mại của sân bay phải hoàn thành trong tháng 8.

Hạng mục Nhà ga hành khách và một số gói thầu thuộc dự án thành phần 3 hiện nay sản lượng đạt khoảng trên 84%. Đây là đường găng, có tính chất quyết định đến việc thực hiện thành công mục tiêu khai thác thương mại dự án trong quý 4/2026.

Về hệ thống giao thông kết nối, hiện nay, tiến độ triển khai các tuyến đường bộ kết nối TP.HCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được triển khai đáp ứng tiến độ yêu cầu, việc đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành là khả thi. Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM, VEC tập trung chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành như đã cam kết.

Về giải pháp kết nối giao thông bằng đường sắt, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành, phấn đấu khởi công trong tháng 6; đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến dự án Metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành mới khởi công đầu năm 2026.

UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm bố trí nguồn lực triển khai dự án Metro số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên kéo dài qua trung tâm tỉnh Đồng Nai đến Long Thành, phấn đấu khởi công trong năm 2026.

Trong quá trình nghiên cứu triển khai thực hiện các dự án, UBND TP.HCM, tỉnh Đồng Nai thống nhất về giải pháp, công nghệ bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, liên thông giữa các dự án.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng Quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng ngay tại khu vực sân bay trong năm 2026; xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ.

Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức nhân sự tại ACV theo quy định (hoàn thành trước ngày 15/4).

Ngày 18/3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026. Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.