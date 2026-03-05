Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV

(VTC News) -

Phát biểu tại phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, sáng 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch 2026-2030 theo Nghị quyết của Đại hội XIV với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, trong đó có động lực đầu tư công với các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Giao nhiệm vụ với các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, hệ thống ITS...) của các dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông (hoàn thành trong tháng 3).

Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn cho các địa phương chỉ có đường bộ như Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, các tỉnh tại miền Trung, Tây Nguyên, các dự án mở ra không gian phát triển mới, dự án kết nối vùng, quốc gia, khu vực, quốc tế…; phối hợp với Bộ Xây dựng, các địa phương thống nhất việc hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư theo thứ tự ưu tiên với tiêu chí cụ thể.

"Bộ Tài chính chỉ đạo VEC đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Long Thành, bảo đảm khai thác đồng bộ cùng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chỉ đạo ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 như chỉ đạo của Thường trực Chính phủ", Thủ tướng nêu rõ.

Bộ Công an phát huy những kết quả, kinh nghiệm để tiếp tục làm tốt việc triển khai sân bay Gia Bình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách để xử lý các vấn đề liên quan lĩnh vực văn hóa trong phạm vi thực hiện dự án đường nối sân bay Gia Bình.

Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước-Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai bám sát tiến độ đề ra.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, bổ sung các nút giao, điểm kết nối với tuyến cao tốc mới được đầu tư (nếu cần) để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án.

Các địa phương cần chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trong đó lưu ý phải gắn quy hoạch không gian phát triển mới dọc các tuyến cao tốc, từ đó tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp để tận dụng tối đa lợi ích dự án mang lại.

Về các định hướng, công việc thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIV về không gian phát triển mới của đất nước với tầm nhìn dài hạn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn.

"Tiến xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trong vũ trụ; chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trong đó lưu ý phải gắn quy hoạch không gian phát triển mới dọc các tuyến cao tốc; chủ động rà soát, bổ sung các nút giao, điểm kết nối với tuyến cao tốc mới được đầu tư để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thông xe 3.345 km cao tốc, đang thi công 1.252 km

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, các bộ, ngành và địa phương, các đơn vị đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật và các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe…); dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1; các dự án phục vụ APEC 2027.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành 214 km tuyến chính từ đầu tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đến phía nam hầm Cù Mông; hoàn thành hệ thống giao thông thông minh và hệ thống thu phí để tổ chức thu phí tại các dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.

Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông liên quan các dự án, đặc biệt có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tài sản tại các công trình, dự án đường cao tốc.

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345 km đường bộ cao tốc, đang thi công xây dựng 1.252 km và đang chuẩn bị đầu tư khoảng 1.721 km.