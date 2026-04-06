Bộ Chiến tranh Mỹ cách chức hàng loạt tướng cấp cao giữa xung đột với Iran

Theo Military Watch, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thực hiện cuộc thanh lọc quy mô lớn trong hàng ngũ lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Mỹ, điều hiếm thấy trong lịch sử gần đây, khi cách chức Tổng tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Randy George, cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao khác bao gồm David Hodne và William Green.

Ông Hegseth cho biết vị trí của ông George cần được thay thế bởi người có khả năng “thực hiện tầm nhìn của Tổng thống Trump” tốt hơn, làm dấy lên nhiều suy đoán rằng các quan điểm khác biệt của giới lãnh đạo quân sự đối với kế hoạch thực hiện chiến dịch trên bộ vào Iran là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này.

Tướng George chịu trách nhiệm chuẩn bị và trang bị cho Lục quân cho các chiến dịch tác chiến quy mô lớn, và được cho là đã bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về rủi ro cao, chi phí khổng lồ và khả năng thương vong lớn nếu một chiến dịch toàn diện được triển khai.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Việc loại bỏ các chỉ huy cấp cao trong thời kỳ xung đột quân sự là điều hiếm gặp, làm dấy lên lo ngại về tính liên tục và mức độ sẵn sàng của chiến dịch. Hiện chưa có lời giải thích chính thức thống nhất nào cho các cuộc thanh lọc này, trong khi thông tin về việc loại bỏ thêm nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao khác đã xuất hiện nhưng chưa được xác nhận.

Nhiều nguồn tin còn cho biết có xu hướng rộng hơn trong việc sa thải và thay thế trên toàn bộ cấp cao, làm dấy lên lo ngại về việc chính trị hóa quân đội.

Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ trong các cuộc diễn tập.

Các mô phỏng chiến dịch do Lực lượng Vũ trang Mỹ và nhiều tổ chức nghiên cứu (think tank) của Mỹ thực hiện không chỉ cảnh báo về việc phát động chiến dịch quy mô lớn với Iran, mà còn cho thấy một cuộc tấn công trên bộ có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt thảm khốc.

Khả năng duy trì các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Iran, như thể hiện từ ngày 28/2, có thể khiến các tàu đổ bộ và đơn vị lục quân Mỹ trở nên cực kỳ dễ bị tấn công, thậm chí còn dễ bị nhắm đến hơn so với các lực lượng Mỹ đóng tại Vùng Vịnh và các khu vực khác trong khu vực.

Với nhiều nguồn tin cho biết Mỹ đã chịu tổn thất đáng kể trong chiến dịch do các căn cứ, khách sạn và khu phức hợp nơi quân đội đồn trú bị tấn công, điều này có thể càng làm gia tăng tranh cãi xung quanh việc leo thang triển khai lực lượng bộ binh trên lãnh thổ Iran.